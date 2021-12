SGS lance des opérations numériques de pointe pour devenir le leader numérique de l'industrie des TIC





Lancement de la première équipe de développement numérique à Lisbonne, au Portugal

GENÈVE, 14 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Grâce au développement de produits et services numériques, notre cellule Innovation permettra à SGS de valider davantage d'innovations plus rapidement et plus efficacement au moyen d'une approche centrée sur le client.

SGS, leader mondial de l'analyse, de l'inspection et de la certification, a fait un grand pas en avant dans son ambition pour devenir le leader numérique de l'industrie mondiale des TIC avec la mise en place de sa première cellule (squad) d'innovation à Lisbonne, au Portugal.

Créée en octobre 2021, la cellule Innovation fait partie de l'équipe Digital & Innovation de SGS. La cellule fonctionne en utilisant des technologies et des méthodologies numériques de pointe pour le prototypage rapide et le développement de produits centrés sur l'utilisateur.

La cellule basée à Lisbonne est la première d'une série que SGS prévoit d'établir dans diverses régions du monde, avec le recrutement déjà en cours d'une deuxième cellule. Chaque cellule, composée de gestionnaires de produits, de designers, de développeurs et de scientifiques des données, collaborera avec des intervenants locaux et régionaux pour valider, créer et proposer de nouveaux services numériques à grande échelle et à grande vitesse.

Siddi Wouters, vice-président directeur responsable des solutions numériques et de l'innovation, a déclaré : « L'ouverture de nos nouvelles opérations au Portugal est une étape importante dans la réalisation de nos ambitions numériques. Nos principaux domaines d'intérêt sont les suivants : devenir une entreprise axée sur les données qui améliore ses performances en connectant les données en temps réel aux personnes et aux processus dans l'ensemble de l'écosystème SGS. Simplicité intelligente : rationalisation des processus et des services en augmentant les opérations physiques avec l'intelligence artificielle et le machine learning. Et enfin, priorité aux clients : ils sont au centre de notre attention et nous leur permettons de s'interconnecter, d'intégrer et de personnaliser sans effort leur expérience qui s'appuie sur un bon service à la bonne personne au bon moment. »

La cellule travaillera étroitement avec les secteurs d'activité de SGS dans les domaines des ressources naturelles, des industries et de l'environnement, de la santé et de la nutrition, des connaissances, de la connectivité et des produits.

Borge Nilsen, vice-président, Innovation Factory chez SGS, a commenté : « Nous nous réjouissons de voir la création de la première cellule Innovation de SGS à Lisbonne. La cellule est un élément essentiel de notre moteur de réussite. Elle fournit des ressources dédiées permettant à SGS de tirer davantage de valeur de ses efforts d'innovation de manière cohérente et plus rapide.»

Les nouvelles méthodologies (Design Thinking, Lean Startup et Agile) permettent à SGS de se concentrer sur le client, de faciliter une exploration rapide et de ne construire que ce qui a de la valeur. L'éventail de talents au sein de chaque cellule garantit que les clients recevront du soutien pour améliorer et élargir leurs opérations grâce aux technologies numériques. À terme, les efforts d'innovation de SGS permettront à l'entreprise de réaliser son ambition, à savoir créer un monde meilleur, plus sûr et connecté.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Borge Nilsen

Vice-président, Innovation Factory chez SGS

Numérique et innovation

Tél. : +47 56 16 81 00

À propos de SGS

Nous sommes SGS, le leader mondial de l'analyse, de l'inspection et de la certification. Nous sommes reconnus comme la référence mondiale en termes de qualité et d'intégrité. Nos 93 000 employés exploitent un réseau de 2 600 bureaux et laboratoires, travaillant ensemble pour créer un monde meilleur, plus sûr et plus interconnecté.

