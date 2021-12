Bigo lance la Soirée de Gala 2021 en France et en Belgique





BERLIN et PARIS, 14 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La plateforme leader de streaming en direct BIGO Live dévoile la soirée de diffusion en direct « Soirée de Gala 2021 » mettant en vedette les meilleures stars de la musique pop française et belge pour les utilisateurs de l'application dans ces régions. L'événement, qui devrait susciter l'intérêt avant le gala annuel des BIGO Awards 2022, aura lieu le 14 décembre, de 20 h à 22 h, GMT+1.

Le Soirée de Gala proposera des concerts de musique et des prestations en direct de Kendji Girac et mettra en vedette dix autres grands chanteurs, DJ et danseurs. Kendji Girac organisera également un panel dans la salle multi-invités de BIGO, qui permettra aux fans de se connecter et d'interagir directement avec les artistes. De plus, BIGO offrira des cadeaux aux nouveaux utilisateurs de la plateforme participant à la diffusion en direct.

Kendji Girac (ID BIGO : 774616547) est l'une des pop stars les plus célèbres de France, qui a récemment remporté la « Chanson francophone de l'année » aux NRJ Music Awards avec son single « Évidemment ». Cette année, le magazine français « L'Hebdo » l'a classé comme célébrité préférée des Français.

« Le streaming en direct permet une véritable interaction entre les artistes et les téléspectateurs, quelque chose que nous cherchons à transmettre à travers la Soirée de Gala », a déclaré un porte-parole de BIGO. « Cela est particulièrement pertinent lorsque des restrictions liées à la pandémie sont en place. Les concerts en direct sont une passerelle vers le monde virtuel, comblant le fossé entre les événements physiques et la participation en ligne et permettant aux artistes de se connecter avec leurs fans en temps réel », a déclaré un porte-parole de Bigo Live.

Bigo Live organisera également un livehouse musical comme une célébration précédant l'événement pour les fans en Allemagne, en Italie et en Europe du Nord. Le « DJ Secret Stage », qui débutera à midi, proposera une prestation de 12 heures par les diffuseurs DJ de la région, dont le néerlandais DJ Quintino (ID BIGO : Quintinomusic), qui a été classé 25e dans la liste des 100 meilleurs DJ en 2020 par DJ Magazine. La diffusion en direct de l'interaction avec les fans sera diffusée le 16 décembre à 21 h GMT+1 aux fans de la région.

Les fans et les téléspectateurs peuvent également participer à l'événement en publiant sur la barre BIGO avec le hashtag #Kendjisurbigo ou #Quintino. Les dix premiers utilisateurs dont les messages recueillent le plus de mentions J'aime gagneront 2 100 haricots, la monnaie virtuelle de l'application, ou ils pourront avoir la possibilité d'interagir directement avec des célébrités.

Événements dans un monde post-pandémie

La diffusion de concerts en direct continue d'attirer les foules et offre une alternative aux événements en personne pendant la pandémie de COVID-19. En août 2020, 73 % des fans de musique interrogés ont déclaré avoir regardé un flux en direct, et 60 % ont déclaré qu'ils continueraient de regarder des flux en direct même après le retour des événements en personne. Propulsé par l'augmentation du streaming en direct, BIGO, basé à Singapour, a connu une croissance significative avec 400 millions d'utilisateurs actifs dans plus de 150 pays. Au troisième trimestre de 2021, la plateforme a franchi le cap des 31 millions d'utilisateurs actifs mensuels (UAM) moyens des États-Unis à l'Asie, son plus haut niveau depuis sa création. Lancée à l'échelle mondiale en 2016, la plateforme est entrée sur le marché français et belge en juillet 2019 et a connu une croissance remarquable. La Soirée de Gala 2021 démontre l'engagement de BIGO à faciliter un contenu localisé de haute qualité pour les utilisateurs de la région. Les téléspectateurs souhaitant rejoindre le prochain événement de streaming en direct peuvent télécharger l'application ici .

À propos de Bigo Live

Bigo Live est l'une des communautés sociales de streaming en direct qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Elle permet aux utilisateurs de diffuser en temps réel pour partager des moments de leur vie, montrer leurs talents et interagir avec des gens du monde entier. Bigo Live compte environ 400 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays et est actuellement le leader du secteur du streaming en direct. Lancé en mars 2016, Bigo Live est la propriété de Bigo Technology, basé à Singapour.

