Wemade annonce un évènement MIR4 mondial spécial pour la nouvelle année





Annonçant ces nouvelles excitantes pour les fans du jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) « MIR4 », Wemade célèbre le Nouvel An avec un évènement spécial qui commencera le 14 décembre et se poursuivra en 2022. L'ouverture d'une nouvelle région, Phantasia, et de nouvelles mises à jour de contenu pour des lancements de raids de boss et de jetons non-fongibles (Non-Fungible Token, NFT) de personnages suivront le 21 décembre.

Tout au long de l'évènement de quatre semaines, les joueurs pourront recevoir une foule de récompenses spéciales, notamment : une boîte de brûleurs d'encens pour les défis épiques, des « Socks of Wishes (contenant des billets « Magic Square » et « Secret Peak ») » et un cordial qui peut être consommé pour soutenir la croissance d'un personnage. Il y aura également un évènement de chasse de deux semaines commençant le 28 décembre. Les joueurs peuvent obtenir des Wish Letters en chassant des monstres sur le continent MIR et les échanger avec l'aide de personnages non-joueurs (PNJ) en ville contre diverses récompenses, telles des « Enhancement Stones » et « Blue Dragon Statues ».

La sortie de Phantasia révèlera une zone entièrement nouvelle du continent MIR. Cette nouvelle expansion dévoilera des domaines comme le Désert Phantasia, « Ant Hole », « Sabuk Province », la Prison souterraine du château Sabuk. Les joueurs découvriront une grande quantité de quêtes, de missions et de requêtes nouvellement ajoutées. « MIR4 » portera également la limite de niveau maximum à 130 dans cette mise à jour. Les niveaux de stade maximum des structures de conquêtes seront également portés à 17 ? lorsque la Tour de conquêtes atteindra le stade 17, les joueurs seront éligibles pour atteindre le niveau maximum de 130 pour leurs personnages.

Un autre nouveau contenu sera mis à jour pour permettre de développer les personnages :

Le niveau de constitution maximum sera porté au niveau 13

Trois Forces intérieures seront déverrouillées (Violet Mist Art, Northern Profound Art, et Toad Stance)

Un nouveau mystère, Bok Yangjeo, sera ajouté



Autres mises à jour de contenu pour les joueurs de plus haut niveau :

Raid de boss « Forsaken King »

Raid de boss « Crimson Dragon Nest »

Expédition de clan « Blue Thunder Jade Palace »



Le 21 décembre verra le lancement d'un nouvel échange de JNF où des personnages seront négociés. Les joueurs pourront fixer des personnages qui sont au-dessus du niveau 60 et avoir un score de puissance de 100 000 ou plus, et faire des échanges avec d'autres joueurs sous forme de JNF. Les joueurs obtiendront la reconnaissance de la propriété de leurs personnages pour lesquels ils ont travaillé si dur et pourront effectuer des échanges entre joueurs en utilisant un système de transaction sûr et sécurisé au cours de leur échange de JNF.

