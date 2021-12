Fonds d'accélération des collaborations en santé - APPUI DE 7 M$ AU NEURO (L'INSTITUT-HÔPITAL NEUROLOGIQUE DE MONTRÉAL) ET AU CENTRE CERVO DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE POUR LA DÉCOUVERTE DE MÉDICAMENTS DANS LES MALADIES CÉRÉBRALES





MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, annonce l'attribution de 7 millions de dollars au Neuro (L'Institut-hôpital neurologique de Montréal) de l'Université McGill et au Centre CERVO du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, affilié à l'Université Laval, pour soutenir la réalisation du projet Alliance Neuro-CERVO pour la découverte de médicaments dans les maladies cérébrales, sélectionné dans le cadre du deuxième appel de projets du Fonds d'accélération des collaborations en santé (FACS).

Estimé à 15,32 millions de dollars, ce projet vise à développer des thérapies personnalisées pour les personnes atteintes de maladies du cerveau grâce à l'intelligence artificielle. Un savoir-faire unique et innovateur sera mis de l'avant pour élucider les causes moléculaires sous-jacentes aux troubles neurodégénératifs et psychiatriques. Le projet sera réalisé de concert avec dix partenaires privés (voir Faits saillants).

En tout, quatre initiatives ont été sélectionnées au terme du deuxième appel de projets du FACS, lancé en juin 2020. Elles représentent des investissements de plus de 74 millions de dollars sur trois ans, dont 35 millions en aides gouvernementales.

Citations :

« Pour accélérer le développement des innovations en sciences de la vie, il faut faciliter la collaboration entre les centres de recherche et les entreprises. Nous sommes donc fiers de soutenir des initiatives comme les quatre projets annoncés aujourd'hui. Ceux-ci contribuent à accroître la compétitivité des entreprises québécoises et à attirer des investissements privés au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Le FACS est un puissant outil de développement économique pour le Québec. Structurants et de grande envergure, les projets octroyés tirent profit de la complémentarité des expertises et des ressources des différents acteurs issus des milieux public et privé. Il est un générateur d'innovation pour les entreprises québécoises et contribue à transformer de façon durable l'écosystème des sciences de la vie. »

Diane Gosselin, présidente-directrice générale du CQDM - Consortium de recherche biopharmaceutique

« Le soutien déterminant du FACS permet de créer une alliance québécoise qui réunit deux pôles d'expertise de premier plan dans un partenariat de recherche collaborative. Il permettra d'accélérer les retombées de notre programme de recherche et développement conjoint sur les maladies du cerveau. Toutes les données et tous les échantillons seront en libre accès afin que d'autres institutions puissent les utiliser pour faire avancer leurs propres travaux. Cela nous permettra de trouver de nouveaux biomarqueurs et de développer une médecine personnalisée pour améliorer la vie des patients. »

Dr Edward Fon, cochercheur principal du projet Alliance Neuro-CERVO pour la découverte de médicaments dans les maladies cérébrales et directeur scientifique du Neuro (L'Institut-hôpital neurologique de Montréal)

Faits saillants :

Les principaux partenaires privés du projet Alliance Neuro-CERVO pour la découverte de médicaments dans les maladies cérébrales sont les suivants : YCharOS, eNUVIO, Imagia, Nplex biosciences, Bliq Photonics et Affinité Instruments.

Des fondations sont également partenaires du projet, soit la Fondation Brain Canada, la Fondation CERVO et Sentinelle Nord, ainsi que les donateurs du Neuro.

Le Neuro (L'Institut-hôpital neurologique de Montréal) et le Centre CERVO du CIUSSS de la Capitale-Nationale (affilié à l'Université Laval ) sont les promoteurs publics du projet.

(L'Institut-hôpital neurologique de Montréal) et le Centre CERVO du CIUSSS de la Capitale-Nationale (affilié à l'Université ) sont les promoteurs publics du projet. Mesure phare de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 2017-2027, le FACS a pour objectif de soutenir des projets ambitieux qui stimulent les collaborations public-privé. Au-delà des investissements privés et étrangers qu'elles attirent, les initiatives renforcent la chaîne d'innovation du secteur des sciences de la vie et augmentent la maturité des PME québécoises. Elles permettent également de répondre aux besoins en santé.

Mis en oeuvre par le CQDM - Consortium de recherche biopharmaceutique, le FACS dispose d'une enveloppe de 75 millions de dollars répartie sur sept ans.

Le premier appel de projets du FACS a permis de financer six projets d'une valeur de 101 millions de dollars, qui ont bénéficié d'interventions financières du gouvernement du Québec totalisant 40 millions de dollars.

Par l'entremise de la SQSV 2017-2027, dont la mise à jour est en cours, le gouvernement du Québec aspire à bâtir un environnement d'affaires adapté à la réalité du secteur des sciences de la vie pour lui permettre de se développer de façon solide et durable.

Il entend ainsi accélérer sa croissance en appuyant la recherche, en soutenant le financement des entreprises et en stimulant la création d'emplois de qualité dans toute la chaîne de l'innovation du secteur.

