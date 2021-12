Urbanimmersive acquiert IMOTO et RocketPhoto





SAINT-HUBERT, Québec, 13 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est fière d'annoncer aujourd'hui avoir complété l'acquisition de la totalité des unités de l'agence de photographie immobilière IMOTO LLC (« IMOTO ») et de Stilio LLC, propriétaire du marché en ligne (?marketplace') immobilier RocketPhoto pour un prix d'achat total de 5,0m$, dont 1,8m$ payé en espèces à la clôture, 297k$ payé par l'émission immédiate de 349 828 actions de la Société au prix de 0,85$, 2,7m$ payé par l'émission de 3 157 115 actions de la Société au prix de 0,85$ par action le 3 janvier 2022, 0,2m$ à titre de solde de vente payable dans 6 mois, plus des paiements en actions conditionnels (?earn-outs') totalisant jusqu'à 2,3m$ et payables en 3 versements annuels égaux d'un maximum de 771k$ chacun, leur paiement étant conditionné aux jalons de croissance des revenus minimum IMOTO à atteindre au cours des trois prochaines années. Toutes les actions émises aujourd'hui et le 3 janvier 2022 sont soumises à une période de détention minimale de 6 mois.



Cette acquisition stratégique majeure aux États-Unis étendra considérablement la présence de la Société aux États-Unis dans des régions complémentaires et ouvrira la voie à d'importantes opportunités de croissance et de ventes croisées entre la clientèle de photographie d'IMOTO, la clientèle SaaS d'Urbanimmersive et le marché en ligne RocketPhoto. IMOTO est l'une des principales agences de services de photographie immobilière aux États-Unis dotée d'une présence dans 11 États avec une couverture étendue dans les États du Sud et ayant généré des revenus de 3,3m$US pour son dernier exercice. RocketPhoto est une plateforme nationale du marché en ligne pour la photographie immobilière avec plus de 450 photographes actifs et couvrant la grande majorité des États américains.

« Nous sommes très fiers d'avoir complété l'acquisition d'IMOTO et de RocketPhoto et d'intégrer leur équipe expérimentée au sein du Groupe. Ces récentes acquisitions devraient venir consolider davantage notre position de leader en Amérique du Nord en tant qu'entreprise technologique de service de marketing immobilière pleinement intégrée, accélérer encore davantage l'adoption de nos visites virtuelles 3D et nos forfaits d'abonnements, apportent une expertise additionnelle et de nouvelles bonnes pratiques au sein du Groupe », a déclaré Ghislain Lemire, Chef de la direction d'Urbanimmersive.

« Je suis très heureux, avec notre équipe, de rejoindre le groupe d'Urbanimmersive, un leader mondial des solutions 3D de marketing immobilier, à la fois en tant que membre de l'équipe de direction et d'actionnaire, et d'avoir l'opportunité de contribuer à amener le nouveau groupe à un autre niveau », a déclaré Darryl Glade, président d'IMOTO.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos d'IMOTO et RocketPhoto

IMOTO est une agence de photo immobilière dont le siège social est situé à La Nouvelle-Orléans, Louisiane (États-Unis). Fondée en 2009, IMOTO possède une clientèle immobilière diversifiée ayant réalisé plus de 18 000 séances de photographie l'an dernier et avec une présence dans 11 États ( imoto.com ).

RocketPhoto est une plateforme nationale aux États-Unis du marché en ligne pour la photographie immobilière incluant > 450 photographes actifs et représentant la grande majorité des États américains. Pensez à Airbnb ou à Upwork, mais spécifiquement pour la photographie immobilière ( Rocketphoto.com).

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards de l'industrie du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l'équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Pour plus d'information, communiquez avec :



Urbanimmersive

Ghislain Lemire

Président et Chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com

Communiqué envoyé le 13 décembre 2021 à 09:00 et diffusé par :