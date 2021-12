Suncor Énergie annonce les prévisions de production et le programme de dépenses en immobilisations pour 2022





CALGARY, Alberta, 13 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor a publié aujourd'hui ses perspectives de la Société de 2022 appuyant les annonces précédentes concernant le doublement du dividende, l'augmentation du rachat d'actions et la diminution du programme de dépenses en immobilisations de 300 millions $. Les perspectives de 2022 reflètent un solide rendement opérationnel à l'échelle de tous les actifs et une discipline soutenue en matière d'immobilisations et de coûts. Voici certains points saillants :



Le secteur Amont a enregistré une production de 750 000 à 790 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), atteignant des niveaux supérieurs d'environ 5 % à ceux attendus pour 2021. Cette hausse a été possible grâce à la reprise complète de Fort Hills et partiellement atténuée par la vente de Golden Eagle.

Nous avons établi un record pour la production de pétrole brut synthétique en capturant la valeur supplémentaire du pétrole brut transformé à des niveaux supérieurs d'environ 5 % à ceux attendus pour 2021.

La production des raffineries est conforme aux niveaux de 2019 et nous anticipons les ventes les plus élevées de l'histoire de l'entreprise au sein de notre secteur Aval chef de file dans l'industrie, et nous sommes en bonne position pour répondre à la demande solide et croissante des consommateurs.

Le programme de dépenses en immobilisations est établi à 4,7 milliards $, ce qui est inférieur de 6 % ou 300 millions $ au plafond du programme de dépenses en immobilisations planifié de 5 milliards $ précédemment annoncé.

« Notre exécution solide en 2021 et notre confiance en notre plan nous ont permis de doubler le dividende, d'augmenter le programme de rachat d'actions à 7 % du flottant et de réduire la dette nette au rythme annuel le plus élevé jamais enregistré, a indiqué Mark Little, président et chef de la direction. Nous entamons l'année 2022 sur une solide lancée, et l'accent que nous mettons sur l'excellence opérationnelle et la discipline en matière d'immobilisations et de coûts demeure inébranlable, ce qui augmentera le rendement pour les actionnaires et favorisera un avenir plus résilient pour Suncor. »

Prévisions de la production et des coûts d'exploitation

La production attendue du secteur Amont de Suncor de 750 000 à 790 000 bep/j représente une hausse approximative de 5 % année après année par rapport aux niveaux attendus pour 2021, ce qui a été rendu possible grâce à la reprise complète de Fort Hills, partiellement atténuée par la vente de Golden Eagle.

La production de 395 000 à 435 000 barils par jour (b/j) et les charges d'exploitation décaissées(1) par baril de 25,00 $ à 28,00 $ du secteur Sables bitumineux de Suncor reflètent une proportion plus importante de la production de pétrole brut synthétique à marge plus élevée, ainsi que les travaux de maintenance planifiés à Firebag ? son premier arrêt planifié majeur en 10 ans.

La production de 85 000 à 100 000 b/j nets revenant à Suncor de Fort Hills représente une exploitation des activités à deux trains durant l'année et un taux d'utilisation prévu de 90 %. Cette hausse de la production et l'accent sur les coûts devraient engendrer une réduction approximative de 40 % des charges d'exploitation décaissées de Fort Hills (1) par baril de 23,00 $ à 27,00 $ comparativement au point médian des perspectives de 2021. Fort Hills reprendra de façon imminente l'exploitation stable de deux trains à la fin de décembre 2021.

À la première année de Suncor à titre d'exploitante, les perspectives de production de Syncrude de 175 000 à 190 000 b/j sont supérieures d'environ 5 % à la production prévue de 2021, et nous nous attendons à ce que les charges d'exploitation décaissées (1) par baril diminuent de 3 %, de 34,00 $ à 31,00 $ par baril, comparativement au point médian des perspectives de 2021, ce qui est imputable aux synergies précédemment annoncées.

Le secteur Aval devrait enregistrer une production conforme aux niveaux de 2019 tandis que la demande des consommateurs, qui continuera de se rétablir en 2022, devrait être supérieure aux niveaux actuels.

1) Mesures financières hors PCGR. Voir la rubrique « Mesures financières hors PCGR » du présent communiqué.

Prévisions pour l'exercice

2022 complet

13 décembre 2021 Production totale de Suncor (bep/j) (1) 750 000 - 790 000 Secteur Sables bitumineux (b/j)(2) 395 000 - 435 000 Fort Hills (b/j) - participation directe de Suncor de 54,11 % 85 000 - 100 000 Syncrude (b/j) - participation directe de Suncor de 58,74 % 175 000 - 190 000 Exploration et production (bep/j) (1) 75 000 - 85 000 Production des raffineries de Suncor (b/j) 430 000 - 445 000 Taux d'utilisation des raffineries de Suncor (2) 92 % - 96 % Ventes de produits raffinés (b/j) 550 000 - 580 000

1) Les fourchettes de production pour le secteur Sables bitumineux, Fort Hills, Syncrude et le secteur Exploration et production ne devraient pas s'ajouter pour correspondre à la production totale de Suncor.

2) La production du secteur Sables bitumineux inclut le pétrole brut synthétique, le diesel et le bitume et exclut le bitume produit par le traitement des mousses au solvant paraffinique à Fort Hills et la production de pétrole brut synthétique à Syncrude. Ces fourchettes reflètent la valorisation intégrée et le risque de rendement de la production du bitume.

3) Le taux d'utilisation des raffineries se fonde sur les capacités de traitement de brut suivantes : Montréal ? 137 000 b/j; Sarnia ? 85 000 b/j; Edmonton ? 146 000 b/j; et Commerce City ? 98 000 b/j.

PRÉVISIONS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Le programme de dépenses en immobilisations pour 2022 de Suncor est inférieur de 300 millions $ au plafond des immobilisations de l'entreprise planifié, ce qui a été rendu possible grâce à l'amélioration de l'efficacité à l'échelle de l'entreprise. Ce programme de dépenses en immobilisations est fortement axé sur les immobilisations de maintien (3,2 à 3,4 milliards $), et tient compte des travaux de maintenance planifiés et de l'optimisation des résidus. Le reste du programme de dépenses en immobilisation pour 2022 est alloué aux initiatives de croissance des flux de fonds disponibles, y compris la cogénération à l'usine de base et le projet énergétique Forty Mile, le projet visant à prolonger la durée de vie de l'actif Terra Nova et les plateformes d'exploitation in situ.





Dépenses en immobilisations (en millions de $ CA) (1) Prévisions pour l'exercice 2022

complet

13 décembre 2021

%

d'investissement

économique (2) Amont ? Sables bitumineux 3 200 - 3 350 25 % Amont ? E et P 400 - 450 95 % Aval 700 - 850 10 % Société 200 - 250 75 % Total 4 700 30 %





(1 ) Les dépenses en immobilisations ne tiennent pas compte des intérêts capitalisés d'environ 180 millions $. (2 ) Le reste des dépenses en immobilisations représente le maintien des actifs et la maintenance. Pour lire la définition des investissements économiques, du maintien des actifs et de la maintenance, voir la rubrique intitulée « Mise à jour concernant les dépenses en immobilisations » du rapport de gestion de Suncor daté du 27 octobre 2021.





Les prévisions de Suncor fournissent à la direction des perspectives pour 2022 dans certains des secteurs clés des activités de l'entreprise. Les utilisateurs de ces renseignements de nature prospective sont avertis que les résultats réels peuvent différer significativement des objectifs divulgués. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces prévisions.

Pour plus de détails sur le plan de dépenses en immobilisations et les prévisions de Suncor, visitez suncor.com/perspectives.

Pour une présentation des Relations avec les investisseurs de Suncor mise à jour et le document des Relations avec les investisseurs sur les résultats du troisième trimestre, visitez suncor.com/centre-des-investisseurs.

Mise en garde ? renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés de nature prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des références à : la croyance de Suncor que son exécution solide en 2021, sa solide lancée en 2022, l'accent sur l'excellence opérationnelle et la discipline en matière d'immobilisations et de coûts génèreront un rendement supérieur aux actionnaires et un avenir plus résilient pour Suncor; l'attente de Suncor selon laquelle la demande des consommateurs continuera de se rétablir en 2022; l'attente selon laquelle le programme de dépenses en immobilisations de Suncor sera d'environ 4,7 milliards (immobilisations de maintien de 3,2 à 3,4 milliards $), et les attentes à l'égard des secteurs au sein desquels ces dépenses seront dirigées, et le maintien de la souplesse et de l'agilité en fonction des prix des marchandises; les attentes de Suncor concernant la production, incluant la production moyenne prévue du secteur Amont entre 750 000 -? 790 000 bep/j et les fourchettes prévues des activités des sables bitumineux (395 000 ? 435 000 b/j), constituées de pétrole brut synthétique (310 000 ? 330 000 b/j) et de bitume (85 000 ? 105 000 b/j), la participation directe de Suncor dans Fort Hills (85 000 ? 100 000 b/j), la participation directe de Suncor dans Syncrude (175 000 ? 190 000 b/j) et le secteur Exploration et production (75 000 ? 85 000 bep); les charges d'exploitation décaissées prévues des sables bitumineux, qui devraient s'établir entre 25,00 $ et 28,00 $ (20,00 $ et 22,40 $US) par baril; les charges d'exploitation décaissées prévues de Fort Hills, qui devraient s'établir entre 23,00 $ et 27,00 $ (18,40 $ et 21,60 $US) par baril, les charges d'exploitation décaissées prévues de Syncrude, qui devraient s'établir entre 31,00 $ et 34,00 $ (24,80 $ et 27,20 $US) par baril; la production prévue des raffineries de Suncor (430 000 à 445 000 b/j) et l'utilisation de celles-ci (92 % à 96 %), les ventes de produits raffinés prévues de Suncor (550 000 - 580 000 b/j); les impacts prévus de la maintenance planifiée, incluant l'arrêt planifié majeur à Firebag; l'attente selon laquelle Fort Hills exploitera ses activités à deux trains en 2022; l'attente selon laquelle des synergies seront réalisées grâce à l'exploitation de Syncrude; et l'attente selon laquelle l'actif de Terra Nova entamera sa production avant la fin de 2022. En outre, tous les autres énoncés et autres informations traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « prévisions », « perspectives », « futur », « prévu », « estimé », « accent », « prévu », « croit » « anticipé » et d'autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses de Société à la lumière de l'information qui était à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves et des ressources; les impacts négatifs actuels et potentiels de la pandémie de COVID-19, y compris les prochaines vagues potentielles ainsi que toutes les politiques associées aux restrictions commerciales actuelles, les consignes de confinement et les interdictions de rassemblements; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l'équipement; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales applicables; les taux de production futurs et la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'oeuvre, des services et de l'infrastructure; la capacité des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; le développement et l'exécution des projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

Les hypothèses posées pour établir les prévisions de production du secteur Sables bitumineux, de Syncrude et de Fort Hills pour 2022 incluent celles ayant trait aux initiatives de fiabilité et d'efficacité opérationnelle qui selon la Société devraient réduire la maintenance non planifiée pour 2022. Les hypothèses posées pour établir les prévisions de production du secteur Exploration et production pour 2022 incluent celles ayant trait au rendement des gisements, aux résultats de forage et à la fiabilité des installations. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les perspectives de Suncor pour 2022 incluent, sans toutefois s'y limiter :

Approvisionnement en bitume. L'approvisionnement en bitume pourrait varier selon les travaux de maintenance non planifiés devant être effectués à l'égard du matériel minier et des usines d'extraction, de la qualité du minerai, du stockage des résidus et du rendement des gisements in situ.

Infrastructure de tiers. Les estimations de production sont susceptibles d'être touchées par des problèmes liés à l'infrastructure de tiers, dont des perturbations des services de pipeline ou d'électricité, pouvant entraîner une répartition de la capacité ou la fermeture de pipelines ou d'installations de tiers, ce qui aurait une incidence sur la capacité de la Société de produire et de commercialiser son pétrole brut.

Rendement des installations ou des plateformes d'exploitation récemment mises en service. Les taux de production pendant la période de mise en service de nouvel équipement sont difficiles à prévoir et susceptibles d'être touchés par des travaux de maintenance non planifiés.

Maintenance non planifiée. Les estimations de production sont susceptibles d'être touchées si des travaux non planifiés sont nécessaires à nos installations minières, d'extraction, de valorisation, de traitement in situ, de raffinage, de traitement du gaz naturel, de pipelines ou de production extracôtière.

Activités de maintenance planifiées. Les estimations de production, incluant le mix de production, sont susceptibles d'être touchées s'il y a des imprévus au moment de la maintenance planifiée ou si celle-ci n'est pas exécutée efficacement. L'exécution réussie des travaux de maintenance et du démarrage des activités des actifs extracôtiers, notamment, peut être touchée par des conditions météorologiques difficiles, en particulier pendant l'hiver.

Prix des marchandises. Des diminutions des prix des marchandises sont susceptibles de modifier nos perspectives de production ou de réduire nos programmes de dépenses en immobilisations.

Activités à l'étranger. Les activités de Suncor à l'étranger et les actifs afférents sont assujettis à un certain nombre de risques politiques, économiques et socioéconomiques.

Mesures gouvernementales. Ces prévisions tiennent compte des limitations obligatoires de production imposées par le gouvernement de l'Alberta. Des mesures supplémentaires prises par le gouvernement de l'Alberta en ce qui a trait à des limitations de production pourraient avoir des répercussions sur les prévisions de Suncor et ces répercussions pourraient être importantes.

Pandémie de COVID-19 : Les présentes prévisions sont assujetties à un certain nombre de facteurs externes qui sont indépendants de notre volonté et qui pourraient influer considérablement sur ces prévisions, tels que l'évolution de la pandémie de COVID-19 et des prochaines vagues potentielles ainsi que toutes les politiques associées aux restrictions commerciales actuelles, des consignes de confinement et des interdictions de rassemblements. En raison du contexte commercial instable et de l'incertitude au sujet du moment d'une éventuelle reprise économique, il est difficile d'établir les perspectives globales de la demande de pétrole brut et de produits raffinés, lesquelles dépendent encore de l'évolution de la pandémie de COVID-19.



Le rapport de gestion, ainsi que la plus récente notice annuelle de Suncor, le formulaire 40-F et le rapport annuel aux actionnaires, ainsi que les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières, décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1 800 558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Mesures financières hors PCGR.

Les charges d'exploitation décaissées du secteur Sables bitumineux, les charges d'exploitation décaissées de Fort Hills et les charges d'exploitation décaissées de Syncrude ne sont généralement pas prescrites par les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Nous présentons ces mesures financières hors PCGR parce que notre direction les utilise pour analyser la performance des activités, incluant les coûts de production par baril, au besoin, et qu'elles peuvent être utiles aux investisseurs pour les mêmes raisons. Ces mesures financières hors PCGR n'ont pas de définition normalisée et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables avec les mesures similaires présentées par d'autres entreprises. Ces mesures financières hors PCGR ne doivent donc pas être considérées hors contexte ni comme des substituts aux mesures de rendement établies conformément aux PCGR. Ces mesures financières hors PCGR sont définies à la rubrique « Mesures financières hors PCGR » du rapport de gestion et, pour la période se terminant le 30 septembre 2021, font l'objet d'un rapprochement avec les mesures comparables établies conformément aux PCGR. Les charges d'exploitation décaissées du secteur Sables bitumineux entre 25,00 $ et 28,00 $ (20,00 $US et 22,40 $US) par baril sont fondées sur les attentes que : (i) Suncor produira entre 395 000 à 435 000 b/j dans le secteur Sables bitumineux (desquels 310 000 à 330 000 b/j seront du pétrole brut synthétique et 85 000 à 105 000 b/j seront du bitume); et (ii) le prix du gaz naturel utilisé dans le secteur Sables bitumineux de Suncor (cours au comptant au carrefour AECO ($CA)) sera fixé à une moyenne de 3,80 $/GJ en 2022. Les charges d'exploitation décaissées de Fort Hills établies à 23,00 $ - 27,00 $ (18,40 $US ? 21,60 $US) par baril sont fondées sur les attentes que : (i) la production de Fort Hills (nets à Suncor) sera de 85 000 à 100 000 b/j; et (ii) que le prix du gaz naturel utilisé à Fort Hills (cours au comptant au carrefour AECO ($CAD)) sera établi à une moyenne de 3,80 $/GJ en 2022. Les charges d'exploitation décaissées de Syncrude entre 31,00 $ et 34,00 $ (24,80 $US ? 27,20 $US) par baril sont basées sur les attentes que : (i) Syncrude produira entre 175 000 et 190 000 b/j de pétrole brut synthétique (nets à Suncor); et (ii) le prix du gaz naturel utilisé à Syncrude (cours au comptant au carrefour AECO ($CAD)) sera établi à une moyenne de 3,80 $/GJ en 2022. Les mesures des charges d'exploitation décaissées de Syncrude par baril et des charges d'exploitation décaissées de Fort Hills par baril peuvent ne pas être totalement comparables entre elles ni à des données similaires calculées par d'autres entités (incluant les charges d'exploitation décaissées du secteur Sables bitumineux de Suncor) en raison d'activités différentes.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @Suncor.

