Avis de rappel d'aliments (Allergène) - Rappel de Burgers de poulet de marque Great Value et de marque Belmont Meats en raison de la présence non déclarée d'oeufs

Résumé Marque(s) : Great Value, Belmont Meats Produit : Burgers de poulet Entreprises : Belmont Meat Products Ltd. Problème : Aliments - Allergène - OEufs Catégorie : Viande et volaille (Congelée) Ce qu'il faut faire : Si vous êtes allergiques aux...

The Austin Company, une société de conception-réalisation fondée il y a plus de 140 ans, réintègre The Austin Company of UK dans son organisation. The Austin Company (États-Unis) a fondé The Austin Company (Royaume-Uni) dans les années 1920, donnant...