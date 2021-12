Eurofins optimise sa gamme de tests cliniques et COVID-19 au Japon grâce à l'acquisition de Genetic Lab Co.,Ltd.





Eurofins Scientific (EUFI.PA), le chef de file mondial des tests de bioanalyse et un leader des tests de diagnostic clinique, annonce une convention d'achat d'actions avec Transgenic Inc. (2342:JP, Bourse de Tokyo) visant l'acquisition de Genetic Lab Co.,Ltd. ("G Lab"), un fournisseur de tests basés sur la biologie moléculaire pour le diagnostic, le développement moléculaire et la découverte médicamenteuse. Cette acquisition renforcera l'expansion d'Eurofins en Asie et complétera son réseau mondial de laboratoires de diagnostic clinique pour les tests spécialisés et génétiques avancés.

G Lab emploie plus de 70 collaborateurs et a généré un chiffre d'affaires dépassant les 13 millions EUR durant son exercice clos en mars 2021. Créée à l'origine en tant que société biologique basée sur la technologie génétique en 2000, G Lab s'est forgé une réputation au sein de la communauté clinique au Japon pour les services de qualité certifiés CAP fournis par ses experts techniques, pathologues et cytotechnologues. G Lab propose également des services de tests diversifiés soutenant le développement de biomarqueurs pour des médicaments d'association. Depuis mars 2020, G Lab joue un rôle important dans la réponse à la COVID-19 au Japon, en fournissant des tests PCR, et en accompagnant la préfecture d'Hokkaido et la municipalité de Sapporo dans leurs programmes de tests COVID-19.

Grâce à cette acquisition, le réseau Eurofins renforcera sa position sur le marché japonais, où la société est actuellement le chef de file des tests environnementaux et des tests prénataux non invasifs, en élargissant sa gamme de services biopharmaceutiques et de tests cliniques au Japon, notamment en augmentant son offre de produits et services de tests COVID-19 afin de soutenir la lutte contre la pandémie.

Notes aux rédacteurs:

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.eurofins.com.

À propos d'Eurofins ? le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins teste pour la vie. Comptant plus de 55 000 collaborateurs répartis sur un réseau de 900 laboratoires dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 décembre 2021 à 12:00 et diffusé par :