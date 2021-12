Lancement de la marque Flex Seal à Lowe's Canada





WESTON, Floride, 10 décembre 2021 /CNW/ - La gamme de produits Flex SealMD a trouvé une nouvelle place sur les tablettes de Lowe's au Canada. Cette formidable expansion permet maintenant d'offrir une variété de produits dans les magasins Lowe's, Rona et Réno-Dépôt participants.

« Il y a seulement cinq ans que nous nous aventurons dans le nord du Canada, et la réaction a été extrêmement positive, a déclaré Greg Rose, directeur du développement des ventes au détail pour la gamme de produits Flex Seal. Toute l'équipe Flex Seal est fière de ce lancement de marque avec Lowe's Canada. Lowe's a été un partenaire de soutien aux États-Unis, et nous sommes heureux de pouvoir offrir notre gamme de produits à un plus grand nombre de collectivités à l'échelle mondiale. »

Les produits offerts par ces grands détaillants sont le Flex Seal en noir, blanc et clair, le Flex TapeMD en noir et clair et le Flex GlueMD en blanc. Ces produits sont solides, souples et fiables pour divers projets de réparation, d'intempérisation, et de bricolage à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

À propos de la gamme de produits Flex Seal

Swift Response, LLC est le distributeur et l'agent de commercialisation de la gamme de produits Flex SealMD . Fondée en 2011, l'entreprise fournit une variété de produits pour faire soi-même des réparations et des travaux d'entretien à la maison : imperméabilisation, adhérence, collage et scellage.

