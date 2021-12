La Banque Laurentienne du Canada annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités





MONTRÉAL, 10 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (TSX) et du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (BSIF) concernant le rachat à des fins d'annulation d'un maximum de 875 000 de ses actions ordinaires (les « Actions »), représentant environ 2 % des 43 586 867 actions en circulation au 1er décembre 2021, dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« Offre »). La Banque déterminera le nombre d'Actions pouvant être rachetées dans le cadre de l'Offre et le calendrier des rachats.



Après avoir envisagé d'autres modes de distribution du capital excédentaire aux actionnaires, la Banque a conclu qu'il serait dans son meilleur intérêt ? et dans le meilleur intérêt de ses actionnaires ? de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Il s'agit d'un moyen flexible et raisonnable de rééquilibrer la structure du capital de la Banque tout en distribuant une partie de ce capital excédentaire aux actionnaires. Procéder à un rachat d'actions ordinaires dans le cadre de l'Offre est donc conforme à la priorité de la Banque qui consiste à conserver un bilan solide tout en produisant de la valeur pour les actionnaires au moyen d'une stratégie de déploiement de capital équilibrée, incluant un niveau prudent de dividendes.

L'Offre débutera le 15 décembre 2021 et se terminera le 14 décembre 2022, à une date antérieure au moment où la Banque émettra un avis de fin de l'Offre ou à une date antérieure à laquelle la Banque réalisera les rachats de 875 000 actions dans le cadre de l'Offre. La Banque effectuera les rachats sur le marché libre, par l'intermédiaire des services de la TSX et d'autres systèmes de négociation canadiens.

Aux termes des règles de la TSX, la Banque a le droit de racheter, chaque jour de Bourse, jusqu'à 41 208 Actions (exclusion faite des rachats effectués conformément à l'exception relative aux achats de blocs), soit 25 % du volume des opérations quotidien moyen de 164 834 Actions aux cours des six mois civils précédant le début de l'Offre.

Le prix payé par la Banque pour les Actions correspondra au cours du marché au moment de l'acquisition. Le nombre d'Actions pouvant être rachetées dans le cadre de l'Offre sera déterminé par la Banque. Tous les rachats d'Actions seront faits à des fins d'annulation. La Banque n'avait pas d'Offre en place au cours des 12 derniers mois.

