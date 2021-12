MoEngage recueille des fonds supplémentaires d'un montant de 30 millions de dollars, dirigés par Steadview Capital, et atteint une croissance de 120 % sur 12 mois





À la suite du succès de l'entreprise sur le marché de l'engagement client, ce nouveau financement permettra d'accélérer davantage l'innovation de ses produits et sa stratégie de croissance mondiale

SAN FRANCISCO, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- MoEngage , la plateforme d'engagement clients basée sur les données, a annoncé aujourd'hui avoir levé un financement supplémentaire de 30 millions de dollars américains, faisant plus que doubler l'évaluation précédente de la société provenant de son investissement antérieur de série C1 en juillet. Ce tour de financement a été mené par le nouvel investisseur Steadview Capital, avec la participation des investisseurs existants de la société : Multiples Alternate Asset Management, Eight Roads Ventures, F-Prime Capital et Matrix Partners.

MoEngage continue d'investir dans l'IA, les données et les solutions de marketing sur différents canaux pour permettre aux marques d'acquérir une plus grande pertinence et de faire évoluer leurs campagnes avec une optimisation avancée. Les clients peuvent facilement analyser les informations concernant leur audience, puis agir sur celles-ci pour toucher les consommateurs avec des communications contextuelles dans l'instant, à chaque point de contact de leur cycle de vie.

« Depuis le début, MoEngage s'est attaché à aider ses clients à surmonter leurs principaux défis pour offrir la meilleure expérience client possible », a déclaré Raviteja Dodda, cofondateur et PDG de MoEngage. « Ce dernier investissement témoigne de notre engagement dans l'innovation produit et la réussite des clients. Nous sommes heureux d'accueillir Steadview Capital en tant que nouvel investisseur et nous sommes impatients d'investir davantage pour offrir une valeur continue à nos clients. »

Accélérer l'innovation produit et l'échelle mondiale

Avec ce nouveau tour de table, MoEngage a dépassé la barre des 100 millions de dollars de financement total. Ce dernier tour de table intervient quatre mois seulement après celui de série C1 de la société , au cours duquel elle a levé 32,5 millions de dollars supplémentaires.

Depuis lors, MoEngage a annoncé plusieurs mises à jour de ses produits visant à renforcer les capacités des spécialistes du marketing grâce à son approche de l'engagement client basée sur les informations, notamment le lancement de ses nouvelles capacités de prédiction alimentées par l'IA, qui permettent aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de produits de prévoir avec précision les actions des clients et de proposer le produit ou le message le plus pertinent au meilleur moment, sur le canal optimal. De plus, MoEngage a lancé de nouveaux segments plus affinés pour aider les marques à dépasser la segmentation basée sur le comportement et les transactions et à s'orienter vers la création de segments basés sur le style de vie, le temps ou l'utilisation. La société s'est concentrée sur les intégrations et les partenariats avec des acteurs majeurs tels que Mixpanel, mParticle, Microsoft, Sinch, Adjust, Segment, Appsflyer, Amplitude, TCS, Merkle et bien d'autres, afin d'aider ses clients à obtenir un meilleur retour sur investissement avec les investissements existants.

« Chez Atom Finance, il est primordial de fournir à nos clients la plateforme d'investissement la plus robuste et la plus facile à utiliser. Cela signifie offrir une expérience personnalisée et sur plusieurs canaux à chaque utilisateur et s'assurer qu'ils reconnaissent la valeur inestimable de nos données, de nos nouvelles et de nos outils de recherche dans leur parcours d'investissement », a déclaré Tracy Solorzano, directrice du marketing du cycle de vie et de la fidélisation d'Atom Finance. « MoEngage nous aide à communiquer de manière transparente avec nos publics tout en nous fournissant des informations exploitables pour mieux comprendre où ils en sont dans leur découverte de notre produit. »

MoEngage a vu l'adoption massive de sa plateforme par des marques du monde entier, alimentant ainsi la croissance de son activité. Au cours des 12 derniers mois, MoEngage a réalisé :

Une croissance du revenu récurrent annualisé (RRA) de plus de 120 %

L'intégration de 350 nouveaux clients, y compris des entreprises comme Domino's Pizza, CIMB Bank, XL Axiata, IHH Healthcare, The Body Shop et des marques de premier ordre comme Sharechat, Atom Finance, Policy Bazaar, Payactiv, Byjus, Flipkart Shopsy et SWVL

Un taux de rétention du revenu net annualisé de plus de 140 %, grâce à une fidélisation de la clientèle hors pair

Cette dynamique est soulignée par la reconnaissance par l'industrie de la valeur que MoEngage apporte à ses clients. Au cours des 12 derniers mois, MoEngage a reçu les distinctions suivantes :

Nommée « Leader » dans le rapport 2020 du Gartner Magic Quadrant pour les plateformes de marketing mobile

Battery Ventures a classé MoEngage parmi les entreprises sur cloud privé les mieux cotées pour travailler en 2020

Présentée par G2 comme « l'une des meilleures sociétés de logiciels pour 2021 » et l'un des « 50 meilleurs produits logiciels pour les spécialistes du marketing »

Nommée « Meilleure performance » dans The Forrester Wavetm: Cross-Channel Campaign Management, (Independent Platforms), rapport du troisième trimestre 2021

Accélérer la prochaine vague de croissance

MoEngage utilisera ce capital supplémentaire pour continuer à renforcer l'IA et les capacités prédictives du produit, tout en accélérant sa stratégie de croissance mondiale. La société a dépassé les 450 employés et a récemment ouvert des bureaux à Boston, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Vietnam au cours de l'année écoulée. MoEngage investira davantage dans le renforcement de son écosystème de partenariat et de la communauté d'apprentissage pair-à-pair #CROISSANCE pour les spécialistes du marketing et les chefs de produit.

Aider les clients à relever les défis de l'engagement client

Les consommateurs d'aujourd'hui exigent une expérience cohérente et personnalisée sur les canaux en ligne et hors ligne, avec un contenu pertinent dans son contexte, ce qui est difficile à réaliser pour les marques. La multiplication des canaux et des points de contact entraîne une augmentation des données à trier, des outils à utiliser et des expériences fragmentées à gérer. La collecte de données clients disparates et la gestion de canaux cloisonnés ne doivent pas empêcher les marques d'atteindre, d'interagir avec et de fidéliser leurs clients les plus précieux.

MoEngage résout ces problèmes pour les clients grâce à sa plateforme et à son approche de l'engagement client basée sur les informations. Les marques peuvent obtenir des informations, comme le comportement des clients, l'analyse de l'entonnoir, le parcours du client et l'analyse des cohortes, et peuvent ensuite agir sur ces informations pour interagir avec et fidéliser leurs clients tout au long de leur cycle de vie. Les équipes peuvent mieux comprendre les préférences, les comportements et les affinités des publics afin de prendre les mesures les plus appropriées sur le canal préféré des consommateurs au bon moment. Notre moteur d'IA permet aux clients de déterminer les utilisateurs qui ont une propension à se désabonner, le parcours optimal du client, le canal de choix, la fréquence et l'heure d'utilisation de la messagerie. MoEngage a été conçue dans une optique multicanale, en donnant aux équipes des informations en temps réel et la possibilité d'élaborer des campagnes d'engagement contextuelles et sur différents canaux pour chaque individu, en quelques clics, le tout sur une seule plateforme.

« Offrir une expérience client personnalisée sur tous les canaux n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de MoEngage dans sa mission et son parcours de croissance. L'approche unique de MoEngage en matière d'engagement client et de campagnes, basée sur la connaissance, permet aux marques d'obtenir plus facilement des résultats et d'établir de meilleures relations avec leurs clients », a déclaré Ravi Mehta, fondateur et directeur informatique de Steadview Capital.

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme d'engagement client basée sur la connaissance, à laquelle font confiance plus de 1 000 marques mondiales de consommation telles que Ally Financial, McAfee, Flipkart, Domino's, Nestlé, Deutsche Telekom, Travelodge et bien d'autres. MoEngage permet aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de produits d'obtenir des informations sur le comportement des clients et d'agir en fonction de ces informations afin d'interagir avec leurs clients sur le web, sur leurs téléphones portables, via leurs mails, sur les réseaux sociaux et canaux de messagerie. Des marques grand public dans 35 pays utilisent MoEngage pour faire vivre des expériences numériques à plus de 900 millions d'utilisateurs chaque mois. Avec des bureaux dans neuf pays, MoEngage est soutenue par Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast et Helion Ventures.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.moengage.com .

À propos de Steadview Capital

Steadview est une société d'investissement mondiale de premier plan dont le siège se situe à Londres et qui détient plus de 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le fonds a une structure croisée et réalise des investissements concentrés à long terme à la fois sur les marchés publics et dans le domaine du capital-investissement, avec un accent particulier sur les entreprises axées sur la technologie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.steadview.com

