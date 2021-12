Levo et Ecolution Power s'associent pour financer des autobus électriques et des stations de recharge alimentés par l'énergie cinétique





Cette technologie sera déployée à St. Paul, MN et dans la région des villes jumelles, et un siège régional sera établi.

NAPLES, Fla., le 9 déc. 2021 /CNW/ - Ecolution Power Company (Ecolution), une société de technologie d'énergie propre, a signé une lettre d'intention visant à collaborer avec Levo Mobility LLC (Levo) dans le but de créer la première ville intelligente à émissions nettes de carbone nulles. Ecolution prévoit de déployer son système breveté MARS (Module Active Response System) à Greenville, SC, avant de déployer cette technologie dans le Minnesota en 2022.

La technologie MARS d'Ecolution utilise l'énergie cinétique des wagons de train et des remorques de camion en mouvement, générant ainsi de l'électricité propre à un prix abordable qui peut être transférée dans un micro-réseau de la gare, dans des bâtiments ou directement dans le réseau électrique de la ville. Cette énergie cinétique serait également utilisée pour recharger les autobus scolaires électriques. La région de Minneapolis-St. Paul compte environ 5 000 autobus scolaires et 1 000 autobus municipaux et de transport en commun qui pourraient à l'avenir devenir des véhicules électriques sans émissions.

En créant une coentreprise dédiée au projet, qui pourrait être financée par Levo, Ecolution prévoit de fournir à St Paul et à la région des villes jumelles du Minnesota des véhicules électriques et des stations de recharge de véhicules électriques alimentés par sa technologie rail-réseau électrique.

« Exploiter la puissance des énergies propres est essentiel pour construire un avenir durable pour notre ville. », a déclaré le maire Melvin Carter. À mesure que nous poursuivons ce travail vital, nous sommes heureux d'accueillir Ecolution dans notre communauté. »

« Les trains consomment beaucoup d'énergie. Notre technologie recycle cette énergie et, ce faisant, réduit les coûts d'électricité et les émissions de carbone. », a déclaré Johanne Medina Then, PDG et cofondatrice d'Ecolution. Ce processus de transformation est en train de devenir réalité grâce au soutien de nos partenaires ingénieurs, Day & Zimmermann et KTM Engineering en Caroline du Sud. »

Ecolution a récemment signé une lettre d'intention non contraignante avec Levo, en vertu de laquelle Ecolution recherche jusqu'à 30 millions de dollars américains de capital auprès de Levo pour financer l'achat d'autobus électriques dans la première phase du projet du Minnesota. Ecolution est en cours d'établissement d'un siège social à St. Paul.

« Levo s'engage à réduire les émissions de CO 2 {1} en misant sur la technologie et en proposant une approche simple et abordable de l'électrification. Nous gérons l'ensemble du processus de bout en bout pour nos clients pour qu'ils puissent s'électrifier rapidement et en toute confiance », a déclaré Maggie Clancy, directrice commerciale de Levo. « Notre partenariat avec Ecolution permet de remplir notre mission d'une manière nouvelle et innovante, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec la société Ecolution Power et la ville de St. Paul pour atteindre leurs objectifs. »

« Pour atteindre des émissions nettes de carbone nulles, nous devons passer par le secteur des transports », a déclaré Craig Bouchard, cofondateur et président exécutif d'Ecolution. «Ce partenariat constitue un modèle pour la manière dont une grande région métropolitaine peut atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone. »

À propos d'Ecolution Power Company

Ecolution cherche à devenir la plus grande source d'énergie propre de l'industrie mondiale des transports. Depuis sa création en 2016, l'équipe chevronnée d'entrepreneurs de cette entreprise détenue par des minorités a mis au point et breveté une méthode innovante de recyclage de l'énergie cinétique « gaspillée » des véhicules en mouvement, intitulée MARS, inventée par le directeur de la technologie et cofondateur Johnny Then Gautier. Contrairement au freinage par récupération, cette technologie ne nécessite pas de moteur. Le développement du prototype permettra aux municipalités, aux entreprises d'électricité et de logistique de mesurer les avantages de cette invention. L'un des principaux investisseurs d'Ecolution Power Company est Brown Venture Group, LLC, une société de capital-risque exclusivement tournée vers les jeunes entreprises technologiques noires, latinos et indigènes. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.ecokwh.com

À propos de Levo Mobility LLC

Levo Mobility LLC (Levo) est une coentreprise formée par Nuvve Holding Corp. (NASDAQ: NVVE), Stonepeak Partners et Evolve Transition Infrastructure LP (NYSE: SMNP), qui fournit des solutions de type FaaS (Fleet-as-a-Service) permettant aux flottes de passer rapidement aux véhicules électriques (EV) sans coûts initiaux et avec des options de financement complètes. Pour un prix forfaitaire, Levo propose une assistance clé en main comprenant la planification du site, les services de construction, le déploiement de VE compatibles avec le réseau électrique (V2G) et l'infrastructure de charge associée, ainsi que des services de maintenance et de gestion de l'énergie V2G afin d'assurer une transition transparente de la flotte d'un client vers l'électricité tout en réduisant le coût total d'exploitation des VE. Levo combine la technologie V2G exclusive de Nuvve, les partenariats avec les fabricants de VE et l'expertise en matière d'électrification des transports avec un capital conséquent et des ressources supplémentaires de Stonepeak et Evolve afin de combler le fossé entre la nécessité d'électrifier les transports et l'important investissement initial nécessaire pour y parvenir. Levo a pour mission d'être le partenaire tout-en-un en matière d'électrification des flottes tout en intégrant intelligemment les VE dans le réseau et en augmentant le taux de pénétration des sources d'énergie propres. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.levomobility.com

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives incluent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de Nuvve Holding Corp. soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations qui renvoient à des attentes ou autres caractérisations d'événements, de circonstances ou de résultats futurs sont des déclarations prospectives. Les différents facteurs susceptibles d'entraîner des différences importantes entre les résultats réels et d'autres événements futurs et les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, ceux qui sont énoncés sous les titres « Déclarations prospectives » et « Facteurs de risque » dans les documents déposés par Nuvve auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 déposé auprès de la SEC le 12 novembre 2021, et dans les autres rapports que Nuvve a déposés et déposera de temps à autre auprès de la SEC. Nuvve ne s'engage pas à publier de révisions sur ses déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

