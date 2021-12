Nomination de monsieur Bruno Petrucci au poste de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Bruno Petrucci à titre de président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux de la...

Crown Bioscience, une société JSR Life Sciences et un organisme de recherche sous contrat de premier plan dans les services précliniques et translationnels de développement de médicaments, a annoncé aujourd'hui avoir terminé l'agrandissement et la...