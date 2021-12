Crown Bioscience étend ses installations au Royaume-Uni pour permettre la croissance de ses services in vivo





Crown Bioscience, une société JSR Life Sciences et un organisme de recherche sous contrat de premier plan dans les services précliniques et translationnels de développement de médicaments, a annoncé aujourd'hui avoir terminé l'agrandissement et la rénovation de son installation Crown Bioscience United Kingdom. Le laboratoire et l'espace de bureau additionnels augmenteront les capacités et élargiront l'offre in vivo actuelle de la société de 30 pour cent ; ils offriront par ailleurs un espace dédié pour une unité d'ultrasons haute fréquence nouvellement acquise ? un appareil d'imagerie haute résolution spécialisé conçu pour accroître l'utilité de l'imagerie bi- et tridimensionnelle sans avoir à effectuer de marquage des lignées cellulaires, couplé à l'inoculation/au dosage guidés à haute précision des modèles orthotopiques et métastatiques.

« Cet agrandissement constitue une étape importante dans notre capacité à fournir des modalités d'imagerie additionnelles afin de mieux visualiser et comprendre la progression des tumeurs et la réponse à des thérapies potentielles », déclare Yinfei Yin, PhD, directeur général de Crown Bioscience UK. « Cette plateforme d'imagerie supplémentaire nous permet d'effectuer des études précliniques de pointe, procurant à nos clients des connaissances avancées sur de potentiels médicaments candidats avant qu'ils ne passent aux essais cliniques. »

Le site britannique de la Société met à profit plus de 15 années d'expérience dans l'imagerie optique in vivo, incluant la bioluminescence, la fluorescence et des modalités microCT. Spécifiquement, l'ajout des ultrasons haute fréquence permettra une meilleure évaluation longitudinale de la croissance des tumeurs et, antérieurement, des analyses plus détaillées sur le microenvironnement tumoral.

« Cet agrandissement de site est motivé par l'augmentation de la demande des clients pour un accès aux services in vivo de Crown Bioscience depuis le Royaume-Uni et l'Europe continentale, et nous permet de tirer parti de notre base innovante pour développer d'autres technologies de pointe », affirme Armin Spura, PhD, chef de la direction de Crown Bioscience. « Suite à notre récente acquisition d'OcellO B.V. et au lancement de notre plateforme 3D Ex Vivo Patient Tissue Platform (plateforme d'analyse en 3D et ex vivo de tissus prélevés sur les patients), cette étape permet à Crown Bioscience de continuer d'utiliser la puissance du partenariat pour révéler des percées dans la découverte de médicaments et, au final, fournir aux patients de meilleures options de traitement. »

Crown Bioscience UK aide ses clients à faire avancer leurs études précliniques et cliniques dans les domaines de l'oncologie et de l'immuno-oncologie. Le site offre une gamme complète de modèles in vivo, dont des portefeuilles PDX, CDX et syngéniques incorporant des variations orthotopiques, métastatiques et systémiques, ainsi que des services in vitro et ex vivo comme la détermination de la viabilité des cellules, des essais d'invasion/de migration, des immunoessais, des tests 3D de la croissance tumorale (3D-TGA) et des études/analyses d'association.

Crown Bioscience, une société JSR Life Sciences, est un organisme de recherche sous contrat (ORC) mondial fournissant des plateformes précliniques et translationnelles pour faire progresser la recherche en oncologie, en immuno-oncologie et dans le domaine des maladies inflammatoires à médiation immunitaire. La société est le seul ORC préclinique à fournir des services d'organoïdes tumoraux utilisant la technologie HUB, et dispose de la plus vaste collection au monde de PDX disponible dans le commerce. Crown Bioscience contribue à fournir des médicaments candidats de qualité supérieure pour garantir aux patients de recevoir le bon traitement, au bon moment. Fondée en 2006, Crown Bioscience dispose de neuf sites aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, visitez : www.crownbio.com.

