Capacité en passagers des compagnies aériennes: hausse de 47% prévue en 2022





Cirium, la société spécialiste des données aéronautiques mondiales, vient de publier son deuxième rapport annuel, intitulé «Airline Insights Review». Le document révèle que le secteur, en pleine phase de reprise, est prêt à faire face à une croissance prévue de 47% en termes de capacité (nombre de sièges occupés) en 2022. Cette forte progression suggère que la capacité pourrait retrouver ses niveaux de 2015 d'ici la fin de l'an prochain.

L'an dernier, la pandémie et ses conséquences ont anéanti en quelques mois 15 années de croissance de la capacité mondiale de passagers, sur la base du nombre total de sièges occupés, réduisant la capacité des appareils exploités en 2020 à son niveau de 2005.

Malgré l'irrégularité de la reprise en 2021, la capacité mondiale devrait revenir à ses niveaux de 2006 d'ici la fin de l'année.

Les régions dotées de marchés intérieurs robustes ont connu une reprise accélérée cette année, en particulier aux États-Unis et en Chine. Ainsi, les vols intérieurs chinois affichent une hausse de 6% par rapport à leurs niveaux d'avant la pandémie en 2019.

Sur la totalité des vols suivis de janvier au 31 octobre 2021 dans le monde, 78% étaient des vols intérieurs. Les vols internationaux, soumis à de nombreuses restrictions, ont connu une lente reprise et, sur certains trajets, certaines limitations resteront en vigueur jusqu'au quatrième trimestre. Les vols internationaux enregistrent tout de même une croissance de 6% en 2021 par rapport à la même période de 2020.

«Les défis ont été nombreux l'an passé: fluctuations des taux de contamination par le Covid-19, apparition de nouveaux variants (le dernier en date étant le variant Omicron), et campagnes de vaccination plus ou moins avancées selon les pays. Mais la lumière apparaît au bout du tunnel et les couloirs aériens internationaux commencent à rouvrir. Cependant, nous continuerons de surveiller cette dynamique à mesure de l'apparition de nouveaux variants et, grâce aux précieuses analyses de notre rapport Airline Insights Review, nous espérons que les acteurs concernés seront mieux armés pour aborder tout ce qui les attend», a déclaré Jeremy Bowen, PDG de Cirium.

Selon Cirium, 2022 sera une année d'accélération

«Les experts de Cirium ont analysé les données 2021 et formulé des prévisions pour 2022 et au-delà. Vers la fin de 2022, la capacité mondiale retrouvera ses niveaux de 2015, car nous observons une forte augmentation du nombre de sièges occupés.»

«Notre rapport Airline Insights Review contient un chapitre intitulé " Seven Things to Look for in 2022 " (Sept choses à rechercher en 2022), pour permettre aux opérateurs du secteur de mieux comprendre ces prévisions afin de les utiliser pour anticiper les évolutions du marché et prendre des décisions éclairées», a ajouté Jeremy Bowen.

Le nombre de passagers aériens augmente régulièrement, ce qui signifie que les vols intérieurs mondiaux (mesurés en nombre de passagers) devraient retrouver leurs niveaux pré-pandémie d'ici la fin de 2022. Quant au trafic international de passagers, il devrait atteindre les deux tiers de ses niveaux de 2019.

Les projections de Cirium montrent que la flotte passagers mondiale en service passera à 20 700 unités d'ici fin 2022, soit quelques centaines d'unités de moins seulement que fin 2019, avant la pandémie.

La lente reprise des voyages d'affaires observée à ce jour devrait s'accélérer en 2022. En effet, le secteur table sur une augmentation de 36% en glissement annuel des voyages d'affaires et, selon les données de Cirium, les événements commerciaux suivis en ligne sont déjà en augmentation pour l'année prochaine.

En 2022, les conversions d'avions de transport de passagers en avions cargos continueront d'augmenter; avec un total potentiel de 160 unités pour passagers converties en cargos, elles dépasseront les chiffres de conversion précédents.

La valeur et le taux de location des avions ont connu une chute sans précédent au cours des 12 derniers mois. Cependant, Cirium pense que ces chiffres ont atteint un plancher, car ils se sont stabilisés pour de nombreux types d'aéronefs et s'améliorent pour d'autres. L'année prochaine, Cirium continuera de surveiller certains types d'avions, notamment l'Airbus A350 et le Boeing 787.

Cirium prévoit qu'en 2022 les compagnies aériennes s'appuieront de plus en plus sur des partenariats pour le transport de passagers sur les marchés nationaux. Cela impliquera un changement pour les compagnies aériennes desservant les marchés secondaires après la pandémie: elles compteront davantage sur leurs partenaires aériens pour transporter des passagers vers des villes secondaires.

Les avions étant de plus en plus nombreux à redécoller, les émissions de CO2 augmenteront forcément l'an prochain (en 2021, les émissions de CO2 liées au transport aérien ont été inférieures de 40% à celles d'avant la pandémie). Cependant, les compagnies aériennes remettent désormais en service des flottes plus économes en carburant et font de la durabilité une priorité, nombre d'entre elles étant attentives à la consommation de carburant et recherchant des moyens d'atteindre l'objectif du net zéro d'ici 2050.

«Cirium prévoit que le retour à la normale ira de pair avec le respect de pratiques de voyage durable, ce qui implique des avions plus modernes et plus économes en carburant et la capacité de mesurer plus précisément l'impact des voyages aériens sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre», a déclaré Jeremy Bowen.

Pour lire l'intégralité du rapport Airline Insights Review 2021 de Cirium, y compris les sept prévisions pour 2022, cliquer ici.

Le rapport Airline Insights Review 2021 comprend une série d'analyses des experts de Cirium couvrant un large éventail de questions concernant principalement les compagnies aériennes mais aussi l'industrie aéronautique. Le rapport couvre les sujets suivants:

Principaux itinéraires et aéroports desservis en 2021

État actuel du trafic mondial de passagers, de la capacité et de la flotte

Initiatives du secteur aéronautique en faveur de la durabilité

Nouvelles compagnies aériennes et nouvelles liaisons aériennes en 2021

Tarifs aériens moyens sur les marchés clés

Pleins feux sur la région Asie-Pacifique et l'Amérique latine

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 13:45 et diffusé par :