L'entente entre Sezzle et Market America Worldwide | SHOP.COM, un des 100 meilleurs détaillants Internet, mène à l'expansion du partenariat au Canada

- Market America Worldwide | SHOP.COM, classée au 79e rang du palmarès des 500 et des 1 000 meilleurs détaillants en ligne de Digital Commerce 360, choisit d'offrir à son marché canadien la plateforme de paiement en ligne de première qualité de Sezzle qui permet d'acheter maintenant et de payer plus tard

- Market America Worldwide | SHOP.COM cite la demande de sa clientèle canadienne ainsi que l'intérêt soutenu des consommateurs américains pour la plateforme de paiement en ligne de Sezzle qui permet d'acheter maintenant et de payer plus tard comme principales raisons pour étendre ce partenariat au Canada

- Market America Worldwide | SHOP.COM en discussion avec Sezzle pour offrir à ses autres marchés dans le monde la plateforme de paiement en ligne qui permet d'acheter maintenant et de payer plus tard

MINNEAPOLIS, 8 décembre 2021 /CNW/ - Sezzle Inc. (ASX: SZL) (Sezzle) // - Forte de son partenariat de l'été 2021 avec Sezzle, Market America Worldwide | SHOP.COM, une société mondiale de commerce électronique et de marketing numérique primée qui se spécialise dans le marketing personnalisé, annonce l'expansion de ce partenariat sur le marché canadien. La direction de Market America Worldwide | SHOP.COM cite le fait que les consommateurs américains de SHOP.COM utilisent de plus en plus la plateforme de paiement en ligne de première qualité de Sezzle qui permet d'acheter maintenant et de payer plus tard comme la raison principale pour laquelle l'entreprise a décidé d'étendre son partenariat avec Sezzle au Canada tout en envisageant d'autres marchés étrangers. Cette décision a également été motivée par les signes d'un intérêt marqué de la part de sa clientèle canadienne.

Sezzle, une société de technologie financière cotée en bourse (ASX: SZL), gagne en popularité avec son mode de paiement en ligne qui permet d'acheter maintenant et de payer plus tard, car des millions d'acheteurs optent pour la commodité de payer en quatre versements faciles, sur une période de six semaines, sans intérêt. Parmi les plateformes qui offrent ce mode de paiement, Sezzle se démarque comme l'option la plus conviviale, la plus fiable et la plus axée sur le rendement. Grâce aux taux d'approbation les plus élevés de l'industrie, les marques comprennent que Sezzle entraîne une augmentation des conversions, des ventes et de la taille des paniers. Sezzle représente un pont vers des millions d'acheteurs qui préfèrent les paiements sans intérêt aux cartes de crédit payantes. La fonctionnalité « Sezzle Up » aide également les utilisateurs à établir leurs cotes de crédit et à augmenter leurs limites de dépenses Sezzle.

« Nous savons que nous pouvons mieux servir nos distributeurs, connus sous le nom de propriétaires UnFranchise®, et leurs clients par l'amélioration des ventes et des conversions en offrant différents modes de paiement, a déclaré Marc Ashley, président et chef de l'exploitation de Market America Worldwide. L'option d'acheter maintenant et de payer plus tard est un outil important pour Market America Worldwide | SHOP.COM aux États-Unis et maintenant au Canada. Le fait que les consommateurs votent couramment pour Sezzle comme meilleure expérience de magasinage et solution la plus fiable a facilité la décision de partenariat initiale. Nous avons maintenant hâte d'utiliser Sezzle comme levier de croissance et de présenter les modes de paiement différents comme un avantage pour les consommateurs et un outil d'acquisition de clients. »

La plateforme de paiement de Sezzle qui permet d'acheter maintenant et de payer plus tard est désormais disponible pendant le processus de paiement sur SHOP.COM aux États-Unis (https://www.shop.com/) et SHOP.COM au Canada ( https://ca.shop.com/ ). Market America Worldwide | SHOP.COM envisage d'étendre son partenariat avec Sezzle à ses marchés étrangers.

À propos de Market America

Market America Worldwide | SHOP.COM est une société mondiale de commerce électronique et de marketing numérique primée qui se spécialise dans le marketing personnalisé. Elle a également créé le Shopping Annuity®. Sa mission est de fournir aux entrepreneurs un système opérationnel robuste tout en offrant aux consommateurs une meilleure façon de magasiner. Market America Worldwide, dont le siège social est situé à Greensboro, en Caroline du Nord, et qui compte des bureaux partout dans le monde, a été fondée en 1992 par JR Ridinger, fondateur, président et chef de la direction de Market America Worldwide | SHOP.COM. Grâce à SHOP.COM, le principal site de magasinage primé de l'entreprise, les consommateurs ont accès à des millions de produits, dont des marques exclusives de Market America Worldwide et des milliers de grandes marques de détail. Pour 2021, SHOP.COM se classe au 19e rang du palmarès des meilleurs magasins en ligne du magazine Newsweek; et Digital Commerce 360 (anciennement Internet Retailer) place le site au 52e rang de son palmarès des 1 000 meilleurs marchés en ligne, au 79e rang de son palmarès des 500 et des 1 000 meilleurs détaillants en ligne et au 11e rang de son palmarès des 500 meilleurs détaillants dans la catégorie des marchandises primaires. L'entreprise a également remporté deux fois le prix Torch pour excellence en éthique du marché du Better Business Bureau et s'est classée au 15e rang des 125 meilleures entreprises privées de la Caroline du Nord en 2021. En combinant le modèle d'affaires entrepreneurial de Market America Worldwide avec le puissant moteur de magasinage comparatif, le programme de remise en argent , les grandes aubaines, ShopBuddy® , le passage à la caisse express, l'intégration du magasinage social et d'innombrables autres fonctionnalités de SHOP.COM, l'entreprise est devenue la destination de magasinage en ligne par excellence.

Pour en savoir plus sur Market America Worldwide : MarketAmerica.com

Pour en savoir plus sur SHOP.COM : SHOP.COM

À propos de Sezzle Inc.

Sezzle est une entreprise de technologie financière en plein essor dont la mission est de rendre autonome financièrement la prochaine génération. La plateforme de paiement de Sezzle augmente le pouvoir d'achat de millions de consommateurs en offrant des plans de versements sans intérêt chez les détaillants. Le mode de paiement transparent, inclusif et fluide de Sezzle permet aux consommateurs de prendre le contrôle de leurs dépenses et d'accéder à la liberté financière. Lorsque les consommateurs présentent une demande, l'approbation est instantanée et leur cote de crédit n'est pas touchée, à moins qu'ils choisissent d'opter pour la fonctionnalité d'établissement d'antécédents de crédit appelée « Sezzle Up ».

Cette hausse du pouvoir d'achat des consommateurs se traduit par une augmentation des ventes et de la taille des paniers au profit des plus de 44 000 commerçants actifs qui offrent la solution de paiement de Sezzle.

Pour en savoir plus, consultez le site Sezzle.com .

