TransPerfect fait l'acquisition du groupe Transfer, une entreprise spécialisée dans la formation linguistique à Paris





TransPerfect, le leader mondial en solutions linguistiques et technologiques destinées aux entreprises internationales, a annoncé aujourd'hui l'acquisition du groupe Transfer. Au service de clients professionnels, Transfer est une entreprise de formation en langues basée à Paris dont la spécialité est de développer les compétences linguistiques des dirigeant(e)s d'entreprise. Les modalités financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Créée en 1985, Transfer avait à l'origine pour mission d'apporter des services de formation en langues aux particuliers. Toutefois, ce postulat de base a évolué pour se concentrer plus sur les besoins en formation de niveau professionnel de grandes multinationales. À l'heure actuelle, Transfer collabore avec des clients issus d'un éventail de secteurs, notamment les produits de consommation, la finance, l'automobile et les sciences de la vie. L'entreprise propose des sessions de coaching individuelles et des formations en groupe avec des programmes prédéterminés ou personnalisés.

Le portefeuille de clients de Transfer rassemble notamment des marques de renom comme la Société Générale, Renault, Danone, Carrefour et Ogilvy.

Ainsi, il est prévu que Transfer intègre le service Formation linguistique et culturelle existant (Language and Cultural Training, LCT) de TransPerfect, également basé en France. Dirigée par Patricia Glasel, Directrice de la formation Monde, la division LCT de TransPerfect propose une gamme de services englobant tous les niveaux de formation en langues. Le groupe LCT enseigne également l'initiation culturelle, les protocoles d'affaires internationaux et l'évaluation de la maîtrise des langues. Etant donné l'environnement de travail actuel, l'équipe recomposée sera en mesure de proposer une gamme complète d'offres de formations à distance et en présentiel.

« C'est une journée à marquer d'une pierre blanche car Transfer et TransPerfect embarquent conjointement pour un nouveau voyage. Avec l'accès aux ressources et à l'expertise du leader mondial en matière de solutions linguistiques, Transfer peut désormais apporter de meilleurs services de formation en France et à l'étranger », a commenté Patricia Glasel.

« L'investissement dans la formation et le développement des compétences des employés est plus que jamais un sujet majeur pour nos clients, a déclaré Phil Shawe, PDG de TransPerfect. « Parfaire la formation des dirigeant(e)s en matière de langue, de communication et de culture est un moyen exceptionnel d'aider les multinationales à atteindre des performances optimales. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à l'équipe de Transfer. »

À propos de TransPerfect

TransPerfect est le plus grand prestataire au monde de services linguistiques et technologiques destinés aux entreprises internationales. Depuis ses bureaux répartis dans plus de 100 villes et sur les six continents, TransPerfect propose une gamme complète de services dans plus de 170 langues à des clients du monde entier. Plus de 5 000 organisations utilisent la technologie GlobalLink® de TransPerfect pour simplifier la gestion de contenu multilingue. Son engagement qualité et l'expérience client sur-mesure sont certifiés ISO 9001 et ISO 17100. TransPerfect a son siège social à New York, et deux sièges régionaux, à Londres et à Hong Kong. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site www.transperfect.com.

