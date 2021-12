Novalis LifeSciences lance son deuxième fonds d'investissement dans les sciences de la vie à hauteur de 300 millions de dollars, et annonce la nomination de nouveaux membres clés de son équipe





HAMPTON, New Hampshire, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Novalis LifeSciences LLC, une entreprise d'investissement et de conseil pour le secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui avoir levé 300 millions de dollars de capitaux pour son deuxième fonds ? Novalis LifeSciences Investments II, LP. En outre, Paul M. Meister a rejoint la société en tant qu'associé.

Novalis LifeSciences s'intéresse surtout aux entreprises hautement innovantes dans le domaine des sciences de la vie. À l'occasion de la clôture du deuxième fonds, Marijn E. Dekkers, fondateur et président, a déclaré : « Ce deuxième fonds poursuivra la stratégie d'investissement du fonds I. Il investira dans 10 à 15 entreprises qui commercialisent des technologies révolutionnaires dans divers segments du secteur des sciences de la vie. » Ces segments sont notamment les thérapies biopharmaceutiques, les outils des sciences de la vie, la génomique, la biologie synthétique, les diagnostics moléculaires et la biotechnologie agricole - autant de domaines présentant d'énormes besoins non satisfaits et des opportunités intéressantes pour les investisseurs. Parmi les principales sociétés du portefeuille du Fonds I figurent Ginkgo Bioworks, Cerevel Therapeutics, Decipher Biosciences, Quanterix et Biotalys, qui sont toutes entrées en bourse ou ont été acquises récemment.

Marijn Dekkers a poursuivi : « J'ai également le plaisir d'annoncer que Paul Meister a rejoint l'équipe de Novalis en tant qu'associé. Dans son ancien rôle de vice-président chez Fisher Scientific, Paul et moi avons travaillé en étroite collaboration pour créer Thermo Fisher Scientific par la fusion de Thermo Electron et Fisher Scientific en 2006. Grâce à la vaste expérience de Paul dans le domaine des sciences de la vie, je suis impatient de travailler à nouveau avec lui dans le cadre de ce deuxième fonds. » En outre, deux autres membres clés ont récemment rejoint Novalis. Il s'agit de Constantine G. Pantelis en tant que directeur de l'exploitation et de Devin Leake en tant que directeur général. Pour connaître leurs antécédents, veuillez consulter le site www.novalislifesciences.com

À propos de Novalis LifeSciences

Novalis LifeSciences LLC est une société d'investissement et de conseil fondée en 2017 par Marijn E. Dekkers. Forte d'une équipe de dirigeants opérationnels expérimentés du secteur des sciences de la vie, Novalis finance et conseille les entrepreneurs visionnaires du domaine des sciences de la vie. L'entreprise gère environ 500 millions de dollars dans deux fonds d'investissement.

