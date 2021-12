Le gouvernement du Canada annonce un financement pour la protection des espèces en péril et de leurs habitats





OTTAWA, ON, le 8 déc. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la nature, la biodiversité et les espèces en péril du pays, et aussi à lutter contre les changements climatiques. La conservation et la restauration de la nature sont essentielles pour atténuer les changements climatiques et s'y adapter. Les changements climatiques modifient le cycle de l'eau et donnent lieu à des inondations, à des sécheresses et à des feux de forêt. Les changements climatiques constituent l'un des principaux facteurs de l'appauvrissement de la biodiversité qui se poursuit à un rythme sans précédent, près d'un million d'espèces étant actuellement menacées d'extinction.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 5,4 millions de dollars pour soutenir 105 projets de conservation des espèces en péril en 2021-2022, dans le cadre du Programme d'intendance de l'habitat et du Fonds autochtone pour les espèces en péril. Ces projets seront menés par des collectivités et organisations autochtones, des scientifiques et intendants bénévoles et des propriétaires fonciers.

Le Programme d'intendance de l'habitat finance soixante-dix nouveaux projets, notamment en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, le projet d'installation de nichoirs pour la petite chauve-souris brune, une espèce en voie de disparition au Canada. Le Fonds autochtone pour les espèces en péril finance trente-cinq nouveaux projets, notamment un projet mené en collaboration avec le Conseil des Mohawks de Kahnawake visant à créer un habitat pour l'Hirondelle de rivage à Kahnawà:ke, au Québec.

En 2022-2023, jusqu'à 9,2 millions de dollars seront disponibles en financement dans le cadre du Programme d'intendance de l'habitat et du Fonds autochtone pour les espèces en péril. Ces programmes de conservation annuels reposent sur des demandes de financement présentées par des particuliers, des organisations et des collectivités qui souhaitent protéger l'environnement et travailler au rétablissement d'espèces en péril vulnérables au Canada comme le caribou boréal, le papillon monarque et des espèces indigènes des prairies. De nombreux projets du Programme d'intendance de l'habitat et du Fonds autochtone pour les espèces en péril visent plusieurs espèces en péril en se concentrant sur le rétablissement des habitats communs. Au cours des huit prochaines semaines, soit jusqu'au 25 janvier 2022, des propositions de projet peuvent être présentées dans le cadre des deux programmes.

En poursuivant son étroite collaboration avec des partenaires dans tout le pays, le gouvernement du Canada réalise d'importants progrès en matière de rétablissement des espèces en péril et de protection de leurs habitats.

Citation

« Partout au Canada, des particuliers et des collectivités unissent leurs forces pour protéger la nature, la biodiversité, les espèces en péril et leurs habitats. La population canadienne comprend qu'en travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir respectueux de la nature. Grâce au soutien que nous apportons aux collectivités autochtones qui effectuent déjà d'importants travaux de conservation, nous nous assurons de disposer de toutes les connaissances nécessaires au rétablissement des espèces en péril et à la protection de leurs habitats. Je suis inspiré par les initiatives que prennent les Canadiens afin de protéger la biodiversité maintenant et pour les générations à venir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Pour 2022-2023, le Programme d'intendance de l'habitat dispose d'un financement allant jusqu'à 6,5 millions de dollars, et le Fonds autochtone pour les espèces en péril a accès à jusqu'à 2,7 millions de dollars.

Depuis sa création en 2000, le Programme d'intendance de l'habitat a financé quelque 3 700 projets pour un total de plus de 212 millions de dollars.

Depuis sa création en 2004, le Fonds autochtone pour les espèces en péril a financé quelque 1 300 projets pour un total de plus de 49 millions de dollars.

Les montants accordés dans le cadre des deux programmes sont égalés au moyen du versement de fonds de contrepartie. Les bénéficiaires non autochtones doivent verser au moins un dollar pour chaque dollar investi par le fédéral, et les bénéficiaires autochtones doivent verser au moins 20 cents pour chaque dollar investi par le fédéral.

pour chaque dollar investi par le fédéral. Pêches et Océans Canada est responsable du financement des projets en milieu aquatique du Programme d'intendance de l'habitat et du Fonds autochtone pour les espèces en péril et a lancé son appel de propositions le 22 octobre.

