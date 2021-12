Eric Dutang nommé Directeur Financier de biolog-id





Conformément à son plan stratégique de croissance et de préparation à son introduction en bourse, biolog?id, leader mondial dans la traçabilité des produits thérapeutiques sensibles, renforce son équipe dirigeante en nommant Eric Dutang Directeur Financier et Directeur Général délégué. Au sein du comité exécutif de biolog?id, il supervisera également les ressources humaines et les services informatique et juridique. Cette nomination est effective depuis le 3 décembre 2021.

Tout au long de sa carrière, Eric Dutang a acquis une grande expérience et a démontré son expertise dans divers secteurs financiers, tant sur les marchés européens que nord-américains. Il a commencé sa carrière en menant des missions d'audit pour des entreprises françaises et américaines renommées, avant de rejoindre KPMG Transaction Services comme conseiller en Due Diligence financière d'entreprises pendant 7 ans. Par la suite, il a participé au développement international d'entreprises françaises cotées en Pologne et en Chine, avant de mettre ses compétences au service d'Alvest, une entreprise spécialisée dans les équipements pour l'industrie aéronautique. En 2015, il a rejoint la société biopharmaceutique Cellectis en tant que Directeur Financier du groupe, où il a entrepris de transformer diverses fonctions et a mené des levées de fonds stratégiques aux Etats-Unis pour soutenir la croissance du groupe, y compris introduction en bourse.

« Je suis très heureux d'accueillir Eric Dutang dans l'équipe biolog-id. Sa solide expérience professionnelle, particulièrement auprès des entreprises cotées, est un excellent atout pour notre organisation, » indique Troy Hilsenroth, CEO de biolog-id. « Son expertise conjointe sur les marchés français et américain, permettra de faire le lien indispensable entre notre site historique et nos projets d'expansion. »

« C'est un grand honneur de rejoindre biolog-id dans cette aventure palpitante. De par ma précédente position au sein d'une structure similaire dans le monde de la santé, et l'expérience acquise auprès des sociétés cotées, je suis convaincu de pouvoir contribuer positivement au développement de biolog-id. Je suis déterminé à faire de nos prochains défis un succès. », explique Eric Dutang.

Eric (48 ans) est d'origine française et réside à New-York, aux Etats-Unis. Il est expert-comptable certifié et également titulaire d'un MBA exécutif de HEC Paris (France)/ Babson Massachusetts (Etats-Unis).

A propos de biolog-id :

Biolog-id développe et met en oeuvre des solutions innovantes qui transforment numériquement les processus de routine en données numériques exploitables, soutenant les décisions opérationnelles et stratégiques relatives aux produits thérapeutiques sensibles. L'information générée par les solutions de biolog-id est accessible aux professionnels de la santé en tout temps, pour améliorer l'efficacité de leurs processus, leurs conditions de travail et in fine, la sécurité des produits thérapeutiques administrés aux patients. La plate-forme brevetée de biolog-id est utilisée en Amérique du Nord, en France, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. Biolog-id est détenue par son fondateur, ses dirigeants et les fonds Xerys. Xerys Invest est une société française de capital investissement qui investit principalement dans les secteurs aujourd'hui prégnants tels que Santé & Sciences de la Vie, énergies renouvelables-GreenTech et nouvelles technologies digitales.

Pour plus de renseignements : https://www.biolog-id.com/

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 10:10 et diffusé par :