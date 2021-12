BE OPEN annonce le gagnant du défi en ligne #BEOPENUrbanGreen visant à promouvoir une vie urbaine plus écologique et plus durable





LONDRES, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneuse et philanthrope internationale Elena Baturina, a annoncé le gagnant du défi #BEOPENUrbanGreen, un appel ouvert à la créativité sur les réseaux sociaux.

BE OPEN estime que la capacité d'interprétation créative ne se limite pas à l'industrie de l'art et du design. La série de défis en ligne s'adressaient aux esprits créatifs du monde entier, qui observent et trouvent l'inspiration dans leur vie quotidienne et sont capables de la transformer avec leur propre vision unique.

Ce défi fait partie de la série d'appels ouverts inspirés par le programme des objectifs de développement durable des Nations unies, un appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les peuples jouissent de la paix et de la prospérité d'ici 2030.

Cette fois, nous vous avons demandé de partager votre vision d'un environnement urbain plus durable et plus respectueux de la nature en participant à l'appel ouvert #BEOPENUrbanGreen sur Instagram.

Les espaces verts dans les contextes urbains ont un impact positif sur la santé des gens et contribuent grandement à notre qualité de vie. Les plantes en ville fournissent de l'ombre, améliorent la qualité de l'air, absorbent le CO2 et les métaux lourds et servent de modérateur climatique.

BE OPEN félicite tous ceux qui ont envoyé des photos reflétant ce sujet via Instagram avec le hashtag #BEOPENurbangreen, comme une façon de célébrer la capacité des gens à interpréter de manière créative la réalité qui les entoure. Les membres de la communauté BE OPEN ont sélectionné le post gagnant parmi une liste des entrées ayant obtenu le plus grand nombre de « J'aime » de la part des utilisateurs d'Instagram.

Nos félicitations et le prix de 300 ? sont attribués à Raju Ghosh, un acheteur de détail de textile basé à Dubaï, pour son visuel d'une architecture entrelacée en totale harmonie avec la beauté des plantes.

Une fois encore, nous remercions et applaudissons tous les créateurs du monde entier qui participent à nos défis.

