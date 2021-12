Lantronix devient membre du Solutions Ecosystem Program de Qualcomm Automotive





IRVINE, Calif., 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), un fournisseur mondial de solutions clés en main sécurisées pour l'Internet des Objets (IdO), a annoncé aujourd'hui avoir été nommé membre du programme automobile de l'Authorized Design Center Program Qualcomm®. Membre de longue date du Qualcomm® Advantage Network, Lantronix a rejoint le programme accessible sur invitation uniquement, qui aide les entreprises à accélérer l'innovation en connectant les clients à un écosystème d'entreprises fournissant des outils et des services de conception hautement spécialisés. Lantronix participera au programme automobile, appelé Qualcomm® Automotive Solutions Ecosystem Program, en fournissant un accès aux outils qui sont conçus autour de la Snapdragon® Automotive Cockpit Platform de 3e génération, un produit de Qualcomm Technologies, Inc.



« Nous sommes fiers d'être nommés membre du Automotive Solutions Ecosystem Program du Qualcomm Authorized Design Center, qui apportera son expertise en ingénierie et en conception à nos clients communs tout en aidant à accélérer l'innovation », a déclaré Paul Pickle, PDG de Lantronix. « Avec ce programme, Lantronix est bien positionnée pour accélérer la commercialisation des produits automobiles, qui incluront la personnalisation, l'optimisation et d'autres services de conception et d'intégration construits autour des Snapdragon Automotive Cockpit Platforms de 3e génération. »

Les Snapdragon Automotive Cockpit Platforms de 3e génération sont basées sur l'intelligence artificielle (IA) et certaines des plateformes automobiles les plus avancées de Qualcomm Technologies. Destinées à prendre en charge les habitacles intégrés riches en logiciels conçus pour répondre aux normes strictes de l'industrie automobile, les Snapdragon Automotive Cockpit Platforms de 3e génération sont conçues avec des graphiques immersifs, du multimédia, une vision informatique et des capacités d'IA avancées. Les Snapdragon Automotive Cockpit Platforms offrent également une architecture entièrement évolutive avec des expériences différenciées, utilisant la même architecture logicielle et le même cadre pour permettre aux consommateurs de bénéficier d'une expérience utilisateur harmonisée indépendamment de la catégorie du véhicule tout en utilisant le même cadre logiciel.

L'inclusion de Lantronix dans le Qualcomm Automotive Solutions Ecosystem Program, ainsi que l'expertise et la collaboration éprouvées de son équipe au fil des ans, renforcent son engagement à fournir des services de développement de pointe avec Qualcomm Technologies pour ses clients mondiaux axés sur la Snapdragon Automotive Cockpit Platform.

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. est un fournisseur mondial de solutions clés en main sécurisées pour l'Internet des Objets (IdO) et la gestion des environnements distants (REM), proposant des logiciels en tant que services (SaaS), des services de connectivité, des services d'ingénierie et des solutions matérielles intelligentes.

Lantronix permet à ses clients d'accélérer le délai de mise sur le marché et d'augmenter le temps et l'efficacité opérationnels en fournissant des solutions IdO intelligentes en périphérie et des passerelles avec gestion à distance fiables, sécurisées et connectées.

Les produits et services de Lantronix simplifient considérablement la création, le développement, le déploiement et la gestion de projets IdO et informatiques dans les domaines de la robotique, de l'automobile, des appareils portables, de la vidéoconférence, de l'industrie, de la médecine, de la logistique, des villes intelligentes, de la sécurité, de la vente au détail, des succursales, des salles de serveurs et des applications de centres de données. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site web de Lantronix .

Vous en apprendrez davantage sur le blog de Lantronix , où vous trouverez les discussions et les actualités du secteur. Suivez Lantronix sur Twitter , visionnez notre vidéothèque sur YouTube ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn .

Déclaration « Safe Harbor » en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas de nature entièrement historique et factuelle, y compris, à titre non limitatif, les déclarations relatives à nos solutions, technologies et produits. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes actuelles et sont assujettis à des risques et incertitudes importants qui pourraient faire que nos résultats, nos activités, notre situation financière ou nos performances réels diffèrent sensiblement de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse. Les risques et incertitudes potentiels incluent, entre autres, des facteurs tels que les effets négatifs ou l'aggravation de la situation économique régionale et mondiale ou l'instabilité du marché sur nos activités, y compris les effets sur les décisions d'achat de nos clients ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur nos employés, les chaînes d'approvisionnement et de distribution, et l'économie mondiale ; les risques en matière de cybersécurité ; les modifications des lois, réglementations et tarifications gouvernementales américaines et étrangères en vigueur ; notre capacité à mettre en oeuvre avec succès notre stratégie d'acquisition ou à intégrer les entreprises acquises ; les difficultés et coûts liés à la protection des droits de brevet et autres droits de propriété ; notre niveau d'endettement, notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions imposées à nos accords de dette ; ainsi que tout autre facteur inclus dans notre rapport annuel sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 juin 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 11 septembre 2020, y compris dans la section concernant les « Facteurs de risque » sous l'alinéa 1A de la première partie de ce rapport, ainsi que dans nos autres documents publics déposés auprès de la SEC. Des facteurs de risque supplémentaires sont susceptibles d'être identifiés occasionnellement dans nos futurs dépôts. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date indiquée dans celui-ci, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans l'intention de refléter des événements ou circonstances survenant ultérieurement.

© 2021 Lantronix, Inc. tous droits réservés. Lantronix est une marque déposée. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Snapdragon Automotive Cockpit Platform est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Qualcomm Authorized Design Center Program, Qualcomm Automotive Solutions Ecosystem Program et Qualcomm Advantage Network sont des programmes de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

