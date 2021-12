Groupe ADF Inc. annonce les résultats des périodes de trois mois et de neuf mois closes le 31 octobre 2021





Faits saillants

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

Produits de 110,2 millions de dollars et 233,7 millions de dollars enregistrés au cours des périodes de trois (3) mois et de neuf (9) mois closes le 31 octobre 2021, respectivement, des hausses significatives par rapport aux périodes correspondantes un an plus tôt.

Carnet de commandes à 310,3 millions de dollars au 31 octobre 2021.

commandes à 310,3 millions de dollars au 31 octobre 2021. Résultat net de 8,7 millions de dollars, pour la période de neuf (9) mois close le 31 octobre 2021, en hausse de 82 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Impact limité de la COVID-19 sur les activités opérationnelles d'ADF au cours de la période de neuf (9) mois close le 31 octobre 2021.

TERREBONNE, QC, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), a enregistré des produits de 110,2 millions de dollars au cours du troisième trimestre clos le 31 octobre 2021, par rapport à 47,2 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Après les premiers neuf (9) mois de l'exercice, les produits totalisent 233,7 millions de dollars, soit 98,3 millions de dollars de plus que pour la même période un an plus tôt, en ligne avec la croissance du carnet de commandes des derniers trimestres.

La marge brute, en pourcentage des produits, est passée de 15,9 % pour la période de trois (3) mois close le 31 octobre 2020, à 5,6 % pour la même période close le 31 octobre 2021. La marge brute, en pourcentage des produits, est passée de 14,6 % au cours de la période de neuf (9) mois close le 31 octobre 2020, à 8,4 % au cours de la même période close le 31 octobre 2021. Comme indiqué dans le communiqué du trimestre précédent, ces variations s'expliquent principalement par une certaine pression sur les marges compte tenu de la mise en fabrication de certains projets signés avec des prix plus bas.

Pour le trimestre clos le 31 octobre 2021, ADF a enregistré un résultat net de 2,8 millions de dollars (0,09 $ par action de base et dilué) comparativement à un résultat net de 2,6 millions de dollars (0,08 $ par action, de base et dilué) un an plus tôt. Après neuf (9) mois d'exploitation, le résultat net, au 31 octobre 2021, s'est chiffré à 8,7 millions de dollars (0,27 $ par action, de base et dilué) comparativement à un résultat net de 4,8 millions de dollars (0,15 $ par action, de base et dilué) pour la même période un an plus tôt.

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 310,3 millions de dollars au 31 octobre 2021, comparativement à 436,2 millions de dollars au 31 janvier 2021. Les projets présentement en carnet seront réalisés progressivement d'ici la fin de l'exercice se clôturant le 31 janvier 2023.

Au 31 octobre 2021, la Société disposait d'un fonds de roulement de 33,3 millions de dollars. Les activités d'exploitation de la Société ont généré des liquidités de 16,0 millions de dollars au cours de la période de neuf (9) mois close le 31 octobre 2021. La Société demeure en bonne position pour poursuivre ses activités opérationnelles courantes et mener à bien ses projets de développement.

Faits saillants financiers



3 mois 9 mois









Périodes closes les 31 octobre 2021 2020 2021 2020 (En milliers de dollars, et en dollars par action) $ $ $ $









Produits 110 189 47 158 233 747 135 451 Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») 4 698 5 020 13 884 12 564 Résultat net 2 788 2 579 8 681 4 759 -- Par action (de base et dilué) 0,09 0,08 0,27 0,15 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 5 659 6 193 16 035 27 815









(En milliers) Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué 32 635 32 635 32 635 32 635











Nouveaux contrats

Le 9 septembre 2021, la Société a annoncé la signature de nouvelles commandes totalisant près de 50,0 millions de dollars, au Canada et aux États-Unis, incluant un important contrat dans le secteur des infrastructures de transport dans l'ouest des États-Unis. Les travaux de fabrication sont prévus commencer au début de 2022, aux complexes de fabrication d'ADF située à Terrebonne, Québec, et à Great Falls, au Montana, aux États-Unis, et se poursuivront jusqu'à l'automne 2022. Les travaux de montage de cette nouvelle structure d'acier suivront et devraient s'échelonner sur une période d'environ 10 mois.

Nouveau financement

La Société a conclu, après le 31 octobre 2021, une nouvelle entente de financement.

L'entente, conclue le 9 novembre 2021, est au montant de 30,0 millions de dollars, dont un montant de 16,2 millions de dollars sera utilisé pour le remboursement d'une dette existante, et un montant de 13,8 millions de dollars qui vise à augmenter le fonds de roulement de la Société. La Société pourra puiser dans cette nouvelle source de financement une fois que toutes les exigences et documents statutaires seront finalisés. La Société travaille également sur d'autres montages financiers qui devraient être finalisés avant la fin de l'année.

Perspectives

« Le trimestre clos le 31 octobre 2021 a, comme le précédent, été affecté par les projets signés avec des prix plus bas. Bien que ces projets génèrent des marges plus basses que normalement atteintes par ADF, le très grand volume d'acier fabriqué et installé permet tout de même de générer des dollars adéquats » a indiqué M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction.

« Nous avons ajouté de nouveaux contrats totalisant 50,0 millions de dollars au tout début du trimestre clos le 31 octobre 2021, et nous sommes présentement à finaliser les négociations sur plusieurs projets présentement en soumission. Le pipeline de projets dans les marchés desservis par ADF, nous permettent d'être optimismes et confiants de pouvoir poursuivre la croissance de notre carnet de commandes » a conclu M. Paschini.

Dividende

Le 8 septembre 2021, Groupe ADF a annoncé le versement d'un dividende semestriel de 0,01 $ par action avec droit de vote subalterne et par action avec droit de vote multiple, qui a été payé le 15 octobre 2021 aux actionnaires inscrits en date du 30 septembre 2021.

COVID-19

La Société a pris les mesures requises afin de protéger ses employés et partenaires d'affaires, et continuera de suivre les avis et recommandations des autorités locales partout où la Société fait affaires. Ces mesures ont engendré des coûts et inefficacités opérationnelles qui ont été contrebalancés par les incitatifs gouvernementaux. Cette situation évolue rapidement et la Société continuera de surveiller et d'atténuer les développements affectant son personnel, ses fournisseurs, ses clients et le grand public dans la mesure où la Société le peut.

Conférence téléphonique avec les investisseurs

Un appel conférence avec les investisseurs se tiendra ce matin, le 8 décembre 2021 à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats du troisième trimestre et de la période de neuf (9) mois clos le 31 octobre 2021.

Pour participer, composez le 1 (888) 390-0620 quelques minutes avant le début de l'appel. Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode écoute.

Une retransmission de cet appel sera disponible à compter de 13 h aujourd'hui, jusqu'au mercredi,15 décembre 2021, en composant le 1 (888) 259-6562, suivi du code d'accès 067141#.

L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, et une division Construction aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de structures en acier et autres produits connexes.

Mesures non conformes aux IFRS | Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle puisse être comparable à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction, ainsi que les investisseurs, estiment toutefois qu'elle leur procure des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité de la Société, ainsi que sa capacité de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du rapport de gestion de la Société pour la définition de cet indicateur et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

