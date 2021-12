MCR fait l'acquisition d'Optii, la plateforme nuagique de gestion hôtelière





MCR, 4e propriétaire exploitant hôtelier des États-Unis et l'une des 10 agences de voyage les plus novatrices en 2020 selon Fast Company, a fait l'acquisition d'Optii, l'unique technologie nuagique prédictive d'amélioration des activités hôtelières.

Optii restera indépendante avec son équipe de direction actuelle, composée de sa PDG Katherine Grass, de son fondateur et directeur de la stratégie Soenke Weiss, et de sa directrice des revenus Deborah Pevenstein.

Les 140 hôtels de marque et indépendants qui composent le portefeuille de MCR seront des clients indépendants d'Optii qui continueront d'offrir ce produit à des sociétés hôtelières visionnaires. Aucune donnée ne sera partagée avec MCR. MCR mobilisera ses 4 000 membres du personnel hôtelier, qui utiliseront chaque jour Optii pour gérer 20 000 chambres, encourageant ainsi les améliorations novatrices apportées aux produits.

Le logiciel système de gestion immobilière Stayntouch, une autre société indépendante appartenant à MCR, s'intègrera à Optii.

Plateforme orientée données alimentée par l'intelligence artificielle, Optii a révolutionné la technologie d'entretien, optimisant les séquences de travail et de nettoyage pour des temps de rotation plus rapides et un coût réduit. Grâce à ses produits Service et Chat, Optii rationalise la communication interne, en permettant aux gestionnaires d'attribuer automatiquement et de suivre, en temps réel, les tâches et les demandes des clients, éliminant ainsi 95% des appels. L'interface conviviale sur téléphone mobile et sur tablette est accessible en tout lieu, dans l'établissement ou à l'extérieur de celui-ci.

Utilisée par les hôtels pour nettoyer plus de 10 millions de chambres à travers le monde, Optii a connu, l'an passé, une croissance exponentielle, les hôteliers cherchant à accroître la productivité de l'entretien tout en s'engageant à respecter les protocoles instaurés suite à la pandémie de Covid-19 et en faisant face à des pénuries de main d'oeuvre.

Entièrement configurable, la plateforme se connecte à de nombreux systèmes de gestion. Elle est une solution unique pour les hôtels de toutes tailles, des hôtels-boutiques de 50 chambres aux casinos de 3 000 chambres. À la différence de toute autre technologie hôtelière, ce sont des experts - d'anciens responsables d'entretien - qui gèrent le recrutement à distance de nouveaux clients. L'intelligence artificielle du logiciel devient plus judicieuse au fil du temps - en semaine quatre environ, la technologie voit son efficacité opérationnelle culminer.

Optii possède une stratégie d'expansion agressive qui inclut l'introduction imminente d'un produit de maintenance préventive.

Katherine Grass, PDG d'Optii: "C'est pour nous un honneur d'avoir été sélectionnés par MCR pour rejoindre leur portefeuille d'entreprises. Cette acquisition va permettre de renforcer sensiblement notre capacité à fournir aux hôtels du monde entier la technologie dont ils ont besoin pour réussir dans l'environnement opérationnel d'aujourd'hui. De plus en plus d'hôtels se rendent compte que le fait d'investir dans une technologie adaptée dans cette conjoncture sans précédent peut constituer un levier fondamental de réussite. C'est une occasion de croissance exceptionnelle qui s'offre à nous. Elle nous permettra de poursuivre sur notre lancée aux États-Unis et en Europe, tout en renforçant notre position de leader en Asie."

Tyler Morse, président directeur général de MCR: "L'innovation est une valeur fondamentale de MCR et l'acquisition d'Optii s'inscrit dans le cadre de notre mission. Dans nos 140 hôtels, nous avons utilisé l'ensemble des technologies d'entretien disponibles sur le marché et Optii est vraiment la meilleure. Les participations de MCR dans Optii vont permettre d'élargir sa portée à travers le globe et lui fourniront les ressources nécessaires pour continuer à mettre en place des technologies de pointe dans l'industrie hôtelière."

À propos des solutions Optii

Optii, qui a son siège à Austin, au Texas, et possède des bureaux à New York, Londres et Brisbane, est une solution d'activités hôtelières qui tire parti de technologies intelligentes telles l'intelligence artificielle, l'analyse, la messagerie et la mobilité pour améliorer l'efficacité et l'efficience du personnel exploitant. Fonctionnant en temps réel, Optii permet aux hôtels de rationaliser leurs opérations, de réduire les coûts et d'améliorer l'expérience des clients de façon avérée et concrète, sans besoin de dépenses en capital ni d'intégrations complexes. Optii est utilisée par les hôtels du monde entier, y compris l'hôtel Venetian de Macao, une partie du Las Vegas Sands, La Cantera Resort & Spa et le Don Cesar aux États-Unis, le Okada Manilla Resort & Casino, les hôtels Doma, Marriott, IHG et bien d'autres. Pour en savoir plus à propos d'Optii, veuillez visiter le site optiisolutions.com.

À propos de MCR

4e propriétaire exploitant hôtelier des États-Unis

des États-Unis Un portefeuille de 4,0 milliards USD 140 hôtels de marques de luxe

MCR exploite 8 marques Marriott, 6 marques Hilton et plusieurs hôtels indépendants

20 000 chambres d'hôtels réparties dans 34 états et 84 villes

réparties dans 34 états et 84 villes Fondée en 2006

Des bureaux à New York City, Dallas, Chicago et Richmond, en Virginie

4 000 membres du personnel dans tout le pays

Triple lauréat du Prix Marriott Partnership Circle , la plus haute distinction décernée par Marriott à ses propriétaires et partenaires de franchise

, la plus haute distinction décernée par Marriott à ses propriétaires et partenaires de franchise Lauréat du Hilton Legacy Award for Top Performer

Pour l'hôtel TWA Hotel de l'aéroport JFK de New York, MCR a remporté le Prix Développement de l'Année (Service complet) lors du Sommet Americas Lodging Investment Summit (ALIS) , le Prix d'Excellence en matière de développement hôtelier, décerné par l'Urban Land Institute New York, et le Prix national d'architecture du American Institute of Architects, la plus haute distinction décernée par l'AIA

, le Prix d'Excellence en matière de développement hôtelier, décerné par l'Urban Land Institute New York, et le Prix national d'architecture du American Institute of Architects, la plus haute distinction décernée par l'AIA A été nommée l'une des 10 agences de voyage les plus novatrices de l'année 2020 par Fast Company

Pour en savoir plus, veuillez visiter mcrhotels.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

