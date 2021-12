Rapyd acquiert Neat, basée à Hong Kong, afin d'étendre les capacités commerciales des petites et moyennes entreprises en Asie et dans le monde





Expansion en Asie-Pacifique plus une plus grande couverture en Chine pour fournir des services d'incorporation de sociétés, de comptes commerciaux, de cartes de crédit et de paiements à partir d'une plateforme unique

HONG KONG et LONDRES, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Rapyd, une société internationale de Fintech-as-a-Service, a accepté d'acquérir Neat, basée à Hong Kong, une plateforme permettant le commerce transfrontalier pour les PME et les startups. Neat fournit des services complets de constitution de sociétés, de comptes d'entreprise, d'encaissement et de décaissement de paiements à l'échelle mondiale, ainsi que des services d'expansion du capital par carte de crédit. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués et il est soumis à l'approbation des autorités réglementaires.

En intégrant Neat dans le réseau mondial de paiements Rapyd, les petites et moyennes entreprises pourront :

Constituer de nouvelles sociétés en quelques minutes, rationaliser les créances et les dettes dans un lieu unique, en commençant par Hong Kong et bientôt sur d'autres marchés favorables au commerce dans le monde

et bientôt sur d'autres marchés favorables au commerce dans le monde Proposer des paiements de grande valeur en temps réel à Hong Kong via FPS, CHATS et SWIFT

via FPS, CHATS et SWIFT Accélérer les paiements aux fournisseurs en Chine

Permettre aux entreprises et aux employés de dépenser intelligemment grâce à des cartes Visa virtuelles et physiques

Fournir aux entreprises éligibles un fonds de roulement rapide grâce à une ligne de crédit dans leur portefeuille

L'expertise de Rapyd dans la fourniture de services fintech à grande échelle, associée à son réseau mondial de paiements qui prend en charge plus de 900 méthodes de paiement dans plus de 100 pays et des paiements mondiaux dans plus de 200 pays, lui permet de soutenir les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises (PME) qui cherchent à se constituer en société, à se connecter et à accéder à de nouveaux marchés rapidement et à moindre coût. Sa plateforme basée sur une API facile à utiliser simplifie les processus complexes de paiements transfrontaliers, qui sont essentiels pour les entreprises souhaitant s'engager dans le commerce international. Les services, les capacités et les licences de Neat seront intégrés à la plateforme de Rapyd, offrant ainsi une solution de commerce international en ligne facile à utiliser et optimisée pour les PME, les entrepreneurs et les jeunes entreprises en pleine croissance.

Joel Yarbrough, directeur général de Rapyd Ventures et vice-président de la région Asie-Pacifique, a commenté l'acquisition en ces termes : « Neat a permis à des milliers d'entreprises de gérer intelligemment leurs flux commerciaux et leur fonds de roulement, grâce à une constitution rapide, des comptes virtuels, des comptes créditeurs et une gestion des dépenses. Alors que les PME doivent passer au numérique et se mondialiser à un rythme encore plus rapide en raison de la pandémie, ensemble, Neat et Rapyd peuvent aider les entreprises du monde entier à vendre leurs biens et services sur de nouveaux marchés avec moins de complexité, à aplanir les frais de change, à débloquer des revenus et un potentiel de croissance qui leur seraient autrement inaccessibles. »

David Rosa, PDG et co-fondateur de Neat, a commenté plus en détail l'acquisition en déclarant : « Neat a été créée avec l'objectif de devenir la plateforme de paiement la plus populaire pour les PME internationales. Rejoindre la famille Rapyd renforce nos capacités et nous en sommes très heureux. Notre solution commerciale complète, notre modèle de soutien personnalisé, notre excellente expérience d'intégration et nos capacités d'utilisation facile sont un complément idéal à la technologie de classe mondiale de Rapyd et à son réseau international de paiements. Ensemble, cela fait de nous un partenaire stratégique pour les PME qui veulent avoir la liberté et la capacité de réaliser leurs propres objectifs, quel que soit leur emplacement ou l'endroit où elles voient des opportunités commerciales à travers le monde. »

À propos de Rapyd

Rapyd est le moyen le plus rapide d'alimenter les paiements locaux partout dans le monde, permettant aux entreprises du monde entier d'accéder aux marchés plus rapidement que jamais. En utilisant le réseau de paiements inégalé de Rapyd et la plateforme « fintech as a service », les entreprises et les consommateurs peuvent effectuer des transactions locales et transfrontalières sur n'importe quel marché. La plateforme Rapyd unifie les systèmes de paiement fragmentés dans le monde entier en rassemblant plus de 900 méthodes de paiement dans plus de 100 pays. Les investisseurs de Rapyd comprennent Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Target Global, Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, BlackRock Funds et Tal Capital. Pour en savoir plus sur la société qui accélère la révolution de la fintech en tant que service, rendez-vous sur www.rapyd.net, lisez notre blog ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Neat

Neat rend le monde du commerce international plus accessible aux entrepreneurs, aux PME et aux jeunes entreprises ambitieuses du monde entier. Sa plateforme de services financiers spécialement conçue permet aux entreprises de se constituer en société et d'ouvrir un compte à Hong Kong rapidement, simplement et en toute sécurité, ce qui leur permet de recevoir et de transférer des fonds multidevises à des taux compétitifs, d'émettre des cartes d'entreprise Visa pour les employés, d'intégrer des passerelles de comptabilité et de paiement, etc. Le processus d'inscription est entièrement en ligne et peut être complété en seulement 15 minutes : pas de paperasse, pas de voyage obligatoire, pas de frais exorbitants, pas de taux de change élevés, pas de soldes minimums élevés ou de longs délais d'attente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.neatcommerce.com/

Contact pour les médias :

Headline Media

Raanan Loew

raanan@headline.media

+1-347-897-9276

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 02:00 et diffusé par :