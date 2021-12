Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. annoncent la date de divulgation de leurs résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2022 et de la conférence téléphonique





MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) planifient de divulguer leurs résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2022, terminé le 30 novembre 2021, le jeudi 13 janvier 2022, après la fermeture des marchés boursiers.

Les compagnies tiendront un appel conférence le vendredi 14 janvier 2022 à 9 h 30 (heure de l'Est) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels. La conférence téléphonique sera disponible en direct sur le site Internet de Cogeco à corpo.cogeco.com/cgo/fr/investisseurs/. La retransmission Internet de celle-ci sera disponible pour une période de trois mois. Les membres de la communauté financière pourront accéder à la conférence téléphonique et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement.

Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 5 à 10 minutes avant le début de la conférence, le :

Numéro d'accès pour le Canada et les États-Unis : 1 877 291-4570

Numéro d'accès international : + 1 647 788-4919

L'appel conférence du vendredi 14 janvier sera suivi par la diffusion en direct par webémission des assemblées annuelles et extraordinaires des actionnaires, à 11 h 30, à l'adresse suivante : https://web.lumiagm.com/477874767.

