Mercedes-Benz Canada annonce la vente du Groupe de détail de Toronto à une solide équipe de nouveaux propriétaires





TORONTO, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada Inc. a aujourd'hui annoncé que le groupe de concessions AWIN et le groupe automobile Zanchin ont uni leurs forces pour prendre possession de toutes les concessions Mercedes-Benz appartenant à l'entreprise dans la région du Grand Toronto. Mercedes-Benz Canada se départit des concessions, collectivement connues comme le Groupe de détail de Toronto, afin de mieux se positionner pour la croissance à long terme. Le transfert de propriété devrait être achevé d'ici la fin du premier trimestre de 2022.

Après un processus d'appel d'offres compétitif, Mercedes-Benz Canada a sélectionné les groupes AWIN/Zanchin sur la base de leur bilan collectif de réussite en affaires, de leur réputation bien établie pour ce qui est de la création d'expériences clients exceptionnelles et de leur engagement partagé en faveur d'investissements continus. Le nouveau groupe de propriétaires bénéficiera aussi grandement de l'expertise des employés de vente au détail dévoués qui travaillent actuellement dans les concessions du Groupe de détail de Toronto.

Le Groupe de détail de Toronto est constitué des concessions suivantes, lesquelles seront toutes comprises dans la vente :

Mercedes-Benz Downtown

Mercedes-Benz Markham

Mercedes-Benz Thornhill

Mercedes-Benz Maple

Centre de fourgons Mercedes-Benz Maple

Mercedes-Benz Midtown

Mercedes-Benz Mississauga

Centre de fourgons Mercedes-Benz Mississauga

Mercedes-Benz Etobicoke

Le nouveau groupe de propriétaires possédera conjointement toutes les concessions du Groupe de détail de Toronto. La structure de gestion spécifique à chaque concession sera déterminée par le nouveau groupe de propriétaires une fois le transfert de propriété terminé.

Les deux groupes possèdent et gèrent actuellement des concessions Mercedes-Benz primées. Sylvester Chuang, du groupe de concessions AWIN, possède et gère Mercedes-Benz Oakville, Mercedes-Benz Victoria et Mercedes-Benz Nanaimo, tandis que le groupe automobile Zanchin possède et gère Mercedes-Benz Newmarket et Mercedes-Benz Durham.

Le groupe de concessions AWIN représente actuellement des marques de prestige dans un total de 20 concessions à travers Toronto, Richmond Hill, Thornhill, Markham, Durham et Oakville.

Fondé en 1973 par Joe Zanchin, le groupe automobile Zanchin gère présentement plus de 34 concessions au total en Ontario.

« Nous sommes très heureux que les équipes d'AWIN et de Zanchin se soient unies pour renforcer encore davantage leurs liens avec Mercedes-Benz Canada. Cette initiative va permettre à Mercedes-Benz Canada de consacrer ses efforts et ses ressources au soutien d'un réseau de concessionnaires national indépendant et solide incluant le Groupe de détail de Toronto - un réseau qui peut réagir avec encore plus de rapidité et d'agilité pour offrir la meilleure expérience client. Nous savons que le groupe AWIN/Zanchin continuera à représenter l'étoile à trois branches avec excellence, tout en bénéficiant grandement de l'incroyable équipe d'employés du Groupe de détail de Toronto. Chez Mercedes-Benz Canada, nous avons vraiment hâte d'écrire ce nouveau chapitre avec AWIN/Zanchin dans les mois et années à venir, tandis que nous présentons aux Canadiens la prochaine série de remarquables véhicules Mercedes-Benz. »

- Eva Wiese, présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada

« Comme l'a dit Disney, tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Nous sommes incroyablement heureux de réaliser notre rêve d'un partenariat étendu avec la famille Mercedes-Benz. Nous sommes passionnés par nos activités automobiles et grâce à la confiance que nous témoigne Mercedes-Benz, cette formidable occasion nous permet d'élargir notre famille de concessions AWIN. Nous collaborerons étroitement avec Mercedes-Benz Canada pour continuer à offrir l'expérience client exceptionnelle que tout le monde attend de la marque à trois branches, ainsi qu'à respecter la philosophie d'AWIN consistant à placer les personnes au premier plan. »

- Dr Sylvester Chuang, cofondateur et président du conseil du groupe de concessions AWIN

« C'est un moment incroyable pour moi-même, ma famille et notre équipe de direction. Je ne pourrais pas être plus fier du groupe automobile Zanchin et du partenariat grandissant avec Mercedes-Benz Canada, une marque qui représente ce qu'il y a de mieux en matière d'ingénierie, de qualité et de performance. Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux magasins Mercedes-Benz, à nos nouveaux clients et, surtout, à nos nouveaux employés, qui continueront à faire passer nos clients en premier. »

- Joe Zanchin, fondateur et directeur général du groupe automobile Zanchin

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est responsable des ventes, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 050 personnes dans 17 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 35 396 véhicules en 2020. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la septième année consécutive.



D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

