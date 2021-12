Le gouvernement du Canada annonce un financement de 200 millions de dollars pour lutter contre les changements climatiques par la remise en état d'écosystèmes riches en carbone grâce à des solutions fondées sur la nature





OTTAWA, ON, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Le monde connaît actuellement une crise climatique et écologique sans précédent. Les changements climatiques réchauffent notre planète et modifient le cycle de l'eau, entraînant ainsi des températures extrêmes, des inondations, des sécheresses et des incendies de forêt. Ils contribuent également à la destruction de la riche biodiversité de notre planète, ce qui nuit à nos collectivités et à notre qualité de vie, et menace aussi les moyens de subsistance de la population canadienne. Protéger davantage la nature au Canada permet de relever directement ces défis.

Les solutions fondées sur la nature font partie des moyens les plus efficaces dont nous disposons pour lutter contre les changements climatiques. Elles tirent parti du potentiel des écosystèmes du Canada pour atteindre plusieurs objectifs clés en matière de durabilité : prévenir l'appauvrissement de la biodiversité, améliorer notre résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes, améliorer la qualité de l'air et de l'eau, assurer l'approvisionnement alimentaire, capter et stocker les émissions de carbone à l'origine des changements climatiques. Des mesures telles que la protection des milieux humides, par exemple, nous aident à capter et à stocker le carbone, tout en améliorant la gestion des terres pour ainsi rendre les collectivités plus résilientes aux chaleurs extrêmes ou aux inondations.

À l'appui de l'engagement du Canada visant à protéger et à conserver la nature, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé aujourd'hui que les propositions sont maintenant acceptées dans le cadre du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature. Pouvant atteindre un montant maximal de 200 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, le financement aidera les particuliers et les organisations à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada, grâce à la conservation et à la remise en état des écosystèmes essentiels et à l'amélioration de la gestion de ceux-ci. Les projets financés seront axés sur la remise en état des écosystèmes dégradés et la conservation des zones riches en carbone qui présentent un risque élevé de conversion. Les projets proposés seront également axés sur l'amélioration des pratiques de gestion des terres, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des forêts et de l'urbanisation. Les demandes de financement pour des projets devant être achevés en 2022-2023 seront acceptées jusqu'au 25 janvier 2022.

Des travaux importants dans le cadre du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, lancés plus tôt en 2021, sont déjà commencés. Quatorze projets ont reçu un financement pour 2021-2022 et devraient permettre de conserver jusqu'à 30 000 hectares, de remettre en état jusqu'à 6 000 hectares et de contribuer à la gestion améliorée de jusqu'à 18 000 hectares de milieux humides, de prairies et de zones riveraines. Le Fonds fournira plus de 71 millions de dollars sur trois ans pour le financement des projets, y compris trois initiatives dans les Prairies dirigées par Canards Illimités Canada, Conservation de la nature Canada et la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba.

Nous ne pouvons pas lutter contre la crise climatique ou écologique sans protéger la nature et des initiatives comme le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature permettent déjà de constater les résultats des efforts déployés par le Canada afin de protéger 25 p. 100 des terres et des océans d'ici 2025, pour atteindre 30 p. 100 d'ici 2030, tout en renforçant la résilience des collectivités.

« Le Canada abrite 24 p. 100 des milieux humides de la planète, 25 p. 100 des forêts pluviales tempérées et 28 p. 100 des forêts boréales restantes. Ces écosystèmes ont une importance mondiale pour l'absorption du carbone, l'atténuation des effets des changements climatiques et la protection de la biodiversité. Les investissements dans la conservation, la remise en état et le renforcement de ces écosystèmes vitaux et l'amélioration de leur résilience nous permettent de progresser vers l'atteinte de nos objectifs de lutte contre les changements climatiques et contribuent aux efforts du Canada visant à effectuer la transition vers une économie carboneutre d'ici 2050, à enrayer l'appauvrissement de la biodiversité et à créer des emplois dans une économie verte. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Les solutions fondées sur la nature sont définies par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme des mesures visant à protéger, à gérer durablement et à remettre en état des écosystèmes naturels ou modifiés qui abordent des problèmes sociétaux.

Au cours des dix prochaines années (de 2021 à 2031), le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature financera des projets visant à remettre en état, à améliorer et à conserver les milieux humides intérieurs et côtiers, les tourbières, les prairies et les forêts afin de capter et de stocker le carbone, et visant à mettre à jour les politiques, les programmes et les outils afin de faciliter l'application des solutions climatiques axées sur la nature.

Ces écosystèmes constituent un habitat d'une importance capitale pour les espèces sauvages du pays, notamment les oiseaux migrateurs et les espèces en péril.

Le gouvernement du Canada investit 4 milliards de dollars sur les dix prochaines années (de 2021 à 2031) dans le Fonds pour des solutions climatiques naturelles . Les activités sont, notamment :

investit 4 milliards de dollars sur les dix prochaines années (de 2021 à 2031) dans le . Les activités sont, notamment : L' Engagement à planter 2 milliards d'arbres , mené par Ressources naturelles Canada (3,19 milliards de dollars);

, mené par Ressources naturelles (3,19 milliards de dollars);

Les Solutions climatiques axées sur la nature , dirigées par Environnement et Changement climatique Canada (631 millions de dollars);

dirigées par Environnement et Changement climatique (631 millions de dollars);

Les Solutions agricoles pour le climat , dirigées par Agriculture et Agroalimentaire Canada (185 millions de dollars).

, dirigées par Agriculture et Agroalimentaire Canada (185 millions de dollars). Les demandeurs peuvent présenter une demande pour le volet des mesures adaptées au milieu, le volet des politiques sectorielles ou le programme des enchères inversées.

Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature soutient l'objectif du Canada de protéger 25 p. 100 des terres et 25 p. 100 des océans d'ici 2025, en vue d'augmenter cet objectif à 30 p. 100 d'ici 2030.

