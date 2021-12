IBM et TELUS offriront la 5G et l'informatique de périphérie partout au Canada





TELUS étend sa relation stratégique avec IBM pour proposer aux entreprises des solutions sectorielles 5G rapides, sûres et fiables

VANCOUVER, et MARKHAM, Ontario, le 7 déc. 2021 /CNW/ - IBM (NYSE : IBM ) et TELUS (TSX : T, NYSE : TU) déploient aujourd'hui une plateforme informatique de périphérie 5G dans tout le Canada pour permettre aux entreprises de divers secteurs d'activité d'accélérer les solutions novatrices qui offrent une nouvelle valeur à leurs clients et à leurs opérations. La plateforme informatique de périphérie 5G de TELUS, déployée comme un environnement multinuage hybride associé à IBM Cloud Satellite, étend les services infonuagiques sécurisés et ouverts à la périphérie du réseau, ce qui aidera les clients à améliorer leur performance d'affaires et l'expérience client tout en préservant la sécurité et la souveraineté des données critiques.

En tirant parti de la puissance de la 5G pour augmenter la bande passante et rapprocher de la périphérie du réseau « le traitement plus la connectivité », IBM et TELUS offriront aux entreprises la souplesse leur permettant de déployer et de gérer des charges de travail de façon intelligente et automatique là où la connectivité 5G à faible latence et à large bande passante sont le plus nécessaires.

« La pandémie nous a démontré à quel point les connexions hautement sécurisées et fiables sont importantes pour les Canadiens, surtout à une époque de transformation numérique accrue, a déclaré Claude Guay, président d'IBM Canada. IBM travaille étroitement avec des chefs de file tels que TELUS pour utiliser des plateformes multinuages hybrides, comme IBM Cloud Satellite, auxquelles s'ajoute l'expertise sectorielle pour rapprocher la puissance de la 5G des données des clients. Cela permet à TELUS d'offrir une plus-value pour mieux faciliter la transformation numérique de ses clients d'entreprise. »

En tant qu'intégrateur de systèmes de premier plan pour l'industrie mondiale des télécommunications, IBM Consulting (IBM Conseil) travaillera avec TELUS pour améliorer les flux de travail d'entreprise grâce à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. Les deux entreprises collaboreront aussi à la création de solutions visant à transformer l'expérience client avec la méthodologie IBM Garage afin de soutenir la pensée conceptuelle selon l'ampleur requise. TELUS vise ainsi à présenter de nouvelles offres génératrices de revenus qui proposent de la valeur aux entreprises et aux consommateurs de tous les secteurs et les aident à réaliser des économies. Les solutions informatiques de périphérie 5G créées dans le cadre de cette collaboration permettront également aux clients de TELUS de s'intégrer aux solutions en nuage public en fonction de leurs besoins précis en matière d'applications et d'opérations.

« Pour profiter des vrais avantages de la 5G et réaliser des cas d'utilisation viables, les acteurs de l'écosystème doivent former des partenariats stratégiques, a déclaré Ibrahim Gedeon, chef de la technologie, TELUS. Avec IBM, nous combinons notre infrastructure 5G primée et la souplesse d'une plateforme informatique de périphérie, ce qui permettra de tirer parti de la puissance des technologies transformatrices dans divers secteurs. Ensemble, nous préparons le terrain pour que le reste de l'écosystème et les autres partenaires fassent de même et adoptent notre approche de l'infonuagique, en offrant plus d'évolutivité et d'agilité aux clients au moyen d'une expérience et d'une connectivité rentables et améliorées. »

