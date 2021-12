Le parc Jean-Drapeau dévoile sa programmation hivernale





MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Même si l'hiver arrive officiellement que le 21 décembre, c'est avec enthousiasme que la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) dévoile aujourd'hui les grandes lignes de sa programmation hivernale qui s'échelonnera du 18 décembre 2021 au 6 mars 2022. Une offre gratuite et accessible à tous, située sur un terrain de jeu unique au milieu du fleuve Saint-Laurent et dotée d'un accès facile par métro.

Embrasser sa nordicité au coeur du fleuve

Qu'ils soient adeptes des sports de glisse, fondeurs, cyclistes, grimpeurs, randonneurs ou simplement amoureux de la nature, le parc Jean-Drapeau sera prêt à tous les accueillir cet hiver. Il faudra compter sur la collaboration de dame nature pour la mise en place de certaines activités, mais heureusement, on annonce un hiver doux et enneigé!

Grande nouveauté cette année, l'Espace 67 bénéficiera d'un majestueux sentier des patineurs, présenté par Radio-Canada, de près de 500 mètres. Ce parcours glacé féérique sera réfrigéré et entretenu mécaniquement tout l'hiver, garantissant une expérience inoubliable entre amis, en famille ou en solo. Le sentier sera accessible tous les jours et illuminé en soirée, certains soirs seront même agrémentés par la présence de DJs pour créer une expérience nordique vraiment unique. À proximité de ce nouvel aménagement, petits et grands pourront également profiter d'une aire de glisse libre afin de passer un moment agréable en admirant la vue sur la métropole et la Biosphère, le musée sera d'ailleurs accessible tout l'hiver avec trois expositions.

Autre attraction phare au parc Jean-Drapeau cet hiver : trois pistes de ski de fond seront balisées et entretenues afin de permettre aux fondeurs de pratiquer leur sport. Sur l'île Sainte-Hélène, on retrouvera d'abord un sentier d'initiation de 300 mètres pour les débutants qui veulent s'initier aux rudiments du ski de fond. Tout près, il y aura aussi un sentier de pratique de 800 mètres avec des cliniques tenues par Ski de fond Montréal, ce sera aussi l'endroit idéal pour les fondeurs qui veulent s'entraîner avec la technique pas de patin. Finalement, la troisième piste, d'une distance de 5,4 km, se retrouvera sur l'île Notre-Dame et accueillera les skieurs plus expérimentés désirant s'évader dans un parcours parsemé d'art public, de bâtiments patrimoniaux et de nature foisonnante. Un vestiaire avec des tables de fartage sera mis à la disposition des visiteurs au Pavillon de la Tunisie.

Les adeptes de vélo à pneus surdimensionnés auront pour leur part accès à une piste d'initiation. De plus, la paroi d'escalade du parc Jean-Drapeau sera de nouveau transformée en mur de glace où les grimpeurs accrédités par la FQME pourront s'adonner à leur activité préférée. Une expérience unique, rarement accessible à proximité de la métropole!

Profiter de la nature

Un des sports les plus accessibles, amusants et faciles est sans aucun doute la raquette. Que ce soit pour observer la faune et la flore, profiter d'un moment en plein air ou se ressourcer, ce loisir est tout adapté pour apprivoiser l'hiver de la meilleure façon qui soit. Une partie du mont Boullé permettra une marche contemplative et mémorable à tous les visiteurs.

Les fervents d'observation d'oiseaux sont invités à venir admirer les mésanges, sittelles, pics et autres oiseaux qui font du Parc leur maison. Des mangeoires seront installées dans les boisés près de la Biosphère, du Pavillon de la Tunisie et des Jardins des Floralies afin d'en faciliter l'observation.

Le parc Jean-Drapeau mettra également à la disposition des visiteurs de l'équipement en location (patins, skis de fond, vélos, raquettes, etc.) qui, dans certains cas, sera gratuit pour les résidents de Montréal de moins de 17 ans. L'offre de services sera complétée avec des concessions alimentaires, qui serviront des repas réconfortants et des boissons chaudes pour faire le plein d'énergie afin de profiter de la programmation hivernale à son maximum. La Société du parc Jean-Drapeau invite par ailleurs les visiteurs à respecter les 7 principes du programme Sans trace pour la pratique d'activités de plein air durable et responsable, afin de protéger le patrimoine naturel et minimiser les impacts sur l'environnement.

Mesures sanitaires et de sécurité

La Société du parc Jean-Drapeau s'est préparée à accueillir les visiteurs avec des plans d'action concrets, afin de respecter les mesures de santé et de sécurité en temps de pandémie. Le passeport vaccinal ne sera pas requis pour pratiquer les activités hivernales, vu leur nature « activité-libre. »

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les générations actuelles et futures.

Pour tout savoir sur les activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

L'offre hivernale, mise en place par la Société du parc Jean-Drapeau, est rendue possible grâce à la participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : Tourisme Québec, Ski de fond Montréal, Molson Coors, Coca-Cola, ESKA et Radio-Canada.

