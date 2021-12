Les Canadiens peuvent offrir le précieux cadeau du voyage pour le temps des fêtes grâce au lancement des cartes-cadeaux Sunwing





MONTRÉAL, 06 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing aide les Canadiens à faire leurs achats des fêtes cette année avec le lancement de ses nouvelles cartes-cadeaux. Disponibles dès maintenant, les cartes-cadeaux numériques peuvent être achetées en ligne sur sunwing.ca avec des montants allant de 50 $ à 2 500 $, et peuvent être facilement utilisées en ligne, auprès des agents de voyages ou par l'intermédiaire du Centre des ventes de Sunwing. Les cartes-cadeaux s'appliquent à l'achat de tout produit Sunwing, y compris les forfaits vacances, les vols, les surclassements de chambres, les excursions et les transferts privés.



Le lancement des cartes-cadeaux Sunwing arrive juste à temps pour les fêtes. Un nouveau sondage commandé par le voyagiste a révélé que 71 % des Canadiens aimeraient recevoir une expérience en cadeau, 80 % des Canadiens aimeraient recevoir une carte-cadeau, et 59 % des répondants sont intéressés à une carte-cadeau pouvant être utilisée pour des vacances tout compris. Le sondage a été mené le 30 novembre et le 1er décembre 2021 par Sunwing, en anglais et en français, auprès d'un échantillon national représentatif de 1 511 Canadiens, membres du Forum Angus Reid.

« Les cartes-cadeaux Sunwing sont le cadeau parfait pour toutes les personnes sur votre liste cette année », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « De plus en plus de Canadiens rêvent d'une escapade tropicale, et nos cartes-cadeaux récemment lancées sont une excellente option puisqu'elles peuvent être utilisées pour des vacances du début à la fin, y compris pour les vols, les hôtels et les excursions. Notre sondage démontre qu'un pourcentage élevé de Canadiens seraient ravis de recevoir une carte-cadeau pendant les fêtes, et près des trois cinquièmes d'entre eux souhaitent recevoir une carte-cadeau pour des vacances tout compris. De plus, les cartes-cadeaux Sunwing n'expirent pas. Elles peuvent donc être utilisées à tout moment lorsque les clients sont prêts à voyager. »

Voici d'autres résultats du sondage :

76 % des Canadiens ayant un revenu familial de 100 000 $ ou plus aimeraient recevoir une expérience en cadeau, suivis de ceux qui gagnent entre 50 000 $ et 100 000 $ (70 %) et de ceux qui gagnent moins de 50 000 $ (66 %), respectivement.

Les adultes de 18 à 34 ans sont les plus désireux de recevoir une carte-cadeau. 83 % des répondants de ce groupe d'âge disent qu'ils aimeraient recevoir une carte-cadeau pendant le temps des fêtes, suivis de près par 81 % des répondants de 35 à 54 ans et 77 % des Canadiens de 55 ans et plus.

Le Québec est en tête de liste des provinces où le pourcentage de répondants très intéressés à recevoir une carte-cadeau pour les fêtes est le plus élevé, soit 50 %, suivi du Manitoba à 46 %.



Les destinataires des cartes-cadeaux peuvent choisir parmi une gamme de forfaits vacances pour tous les styles de voyage, qu'ils planifient des vacances en famille, une escapade entre amis ou une retraite romantique entre adultes. De plus, les clients peuvent réserver en toute confiance en sachant qu'ils peuvent modifier leurs plans en tout temps, sans frais de modification* et avec une couverture médicale COVID-19 gratuite comprise dans la plupart des forfaits tout compris réservés entre le 27 septembre 2021 et le 17 janvier 2022 pour des voyages entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022.

*Les clients peuvent modifier leurs dates de voyage, leur destination ou leur hôtel jusqu'à sept jours avant le départ. Des modalités et conditions s'appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5f11b29-8a2c-4663-b17c-2eac7210426b/fr

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 13:30 et diffusé par :