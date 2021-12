H2O Innovation annonce la clôture d'une facilité de crédit de 55 M$ avec la Banque Nationale du Canada





QUÉBEC, 06 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec la Banque Nationale du Canada afin d'augmenter sa facilité de crédit à un montant de 55 M $. Également, la durée de cette facilité a été prolongée jusqu'au 1er décembre 2024.



La facilité de crédit est utilisée pour rembourser entièrement les prêts à terme en cours avec la Banque Nationale du Canada pour un montant d'environ 14,5 M $ et le solde de cette facilité de crédit est disponible pour les besoins généraux de l'entreprise tels que le fonds de roulement, les acquisitions permises et les dépenses en immobilisations.

« L'octroi de cette nouvelle facilité de crédit démontre le soutien continu de la Banque Nationale du Canada. Elle offrira une plus grande flexibilité aux opérations de la Société et soutiendra la stratégie d'acquisition décrite dans notre plan stratégique triennal », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d'H 2 O Innovation ainsi que dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, tels que le remboursement de la facilité renouvelable selon la durée de la convention de crédit et la réalisation de la stratégie d'acquisition proposée dans le plan stratégique triennal de la Société. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d'H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

