McDonald's du Canada remet 50 millions de points Récompenses MonMcDo le 7 décembre à l'occasion de la Journée APPréciation





Les fervents amateurs de McDonald's courent la chance de gagner* plus de points grâce à un concours d'une journée sur les réseaux sociaux

TORONTO, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Le lancement du programme Récompenses MonMcDo annonce le début d'une nouvelle ère à saveur de récompenses chez McDonald's! L'amour pour la marque qu'éprouvent les Canadiens d'un océan à l'autre est plus fort que jamais, et McDonald's du Canada tient à remercier en grand sa fidèle clientèle. C'est pourquoi le 7 décembre a lieu la Journée APPréciation, dans le cadre de laquelle McDonald's du Canada remettra un total de 50 MILLIONS de points Récompenses MonMcDo dans l'appli McDonald's à ses clients canadiens. Voilà un cadeau bien mérité!

Pour donner le coup d'envoi à la Journée APPréciation, McDonald's du Canada tiendra un concours d'une journée sur ses comptes Twitter et Instagram, donnant la chance à 50 personnes de gagner* un million de points Récompenses MonMcDo chacune! Ça vous intéresse? C'est bien ce qu'on pensait! Pour participer, rien de plus facile :

Instagram : Répondez à la publication du concours dans la section des commentaires en incluant le mot-clic #ConcoursRécompensesMonMcDo et suivez @McDoCanada.

Répondez à la publication du concours dans la section des commentaires en incluant le mot-clic #ConcoursRécompensesMonMcDo et suivez @McDoCanada. Twitter : Partagez la publication du concours ou répondez-y dans la section des commentaires en incluant le mot-clic #ConcoursRécompensesMonMcDo et suivez @McDoCanada.

« Les clients de McDonald's du Canada comptent parmi les plus fidèles dans le monde, mentionne Francesca Cardarelli, directrice en chef senior de la Planification du marketing et de la Stratégie du marketing numérique de McDonald's du Canada. Nous tenons une Journée APPrécication pour les remercier de l'amour incroyable qu'ils nous témoignent chaque jour et, bien sûr, pour leur offrir la chance de gagner encore plus de points Récompenses MonMcDo qu'ils pourront échanger contre leurs produits McDonald's préférés. »

Le programme Récompenses MonMcDo est le tout premier programme de fidélité basé sur des points de McDonald's du Canada. Les clients peuvent accumuler 100 points sur chaque dollar dépensé?.Répartie dans cinq paliers de récompenses (allant de 2 000 à 14 000 points), la vaste sélection de produits va d'un café de torréfaction supérieure (tout format) ou un McFlurry® (format collation) à un sandwich-déjeuner McMuffin ou même un délicieux Trio Big Mac®. Plus vous avez de points, plus vous avez de choix - songez à ce que vous pourriez faire avec 1 million de points*!

Plus de façons d'être récompensé

Mais vous n'avez pas besoin de gagner le concours de McDonald's pour obtenir des points gratuits! Les clients bénéficieront d'une offre de bienvenue de 5 000 points en prime sur leur premier achat Récompenses MonMcDo??. Avec toutes ces marques d'APPréciation, ils pourront constater par eux-mêmes à quel point il est facile de commander leurs produits préférés, d'accumuler des points et de réclamer des récompenses McDonald's... et de recommencer! Quel cycle délicieux !

* S'adresse aux rés. can. qui ont atteint l'âge de la majorité avec un compte Instagram ou Twitter public. Le concours commence le 7 décembre 2021 à 6 h 59 HE et se termine le 7 décembre 2021 à 23 h 59 HE. Les participants doivent suivre le compte @mcdonaldscanada ou @mcdocanada et utiliser le mot clic #MyMcDsRewardsContest ou #ConcoursRécompensesMonMcDo. Total de 50 prix à gagner, chacun consistant en 1 million de points donnant droit à des Récompenses MonMcDo (VDA 10 000 $ CA chacun). Les points sont attribués en deux temps et expirent 6 mois après leur attribution. Limite 1 participation/personne. Chances de gagner dépendantes du nombre de participations reçues. Question hab. requise. Lien vers le règlement dans le profil.

? Achats admissibles seulement. Le programme Récompenses MonMcDo est offert dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Voir les modalités du programme à mcdonalds.ca/modalitesrecompenses ou dans l'appli. Ne s'applique pas à la livraison. Téléchargement de l'appli et inscription requis.

?? Pour une durée limitée. Achat minimal de 1 $, avant taxes. Pour les nouveaux utilisateurs du programme Récompenses MonMcDo. Limite d'une offre par client.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca .

SOURCE McDonald's Canada

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 07:05 et diffusé par :