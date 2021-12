Gestion immobilière et développement durable Alvéole essaime ses abeilles dans de nouvelles villes





MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Alvéole, l'entreprise d'apiculture urbaine canadienne, se déploie dans 12 nouvelles grandes villes nord-américaines et cinq européennes. Plusieurs gestionnaires immobiliers attendaient avec hâte leur arrivée afin de se joindre au mouvement vers le développement d'une plus grande biodiversité en milieu urbain. L'installation de ruches sur les toits ou terrains des entreprises permet notamment d'optimiser les espaces inutilisés et de contribuer aux efforts de développement durable.

Environ 50 000 nouvelles locataires par ruche feront donc leur arrivée dans les villes canadiennes d'Halifax, Kitchener/Waterloo et Victoria. Les villes américaines de Boston, Baltimore, Pittsburgh, Atlanta, Charlotte, Nashville, Minneapolis, Phoenix et Sacramento, en plus des villes européennes d'Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Londres et Berlin seront aussi des terres d'accueil.

Rappelons qu'en août 2021, le géant de l'immobilier Goldman Sachs Asset Management (actifs de

2 trillions $) a inauguré ses 30 premiers sites ou ruchers sur les toits d'édifices qu'il gère aux États-Unis. La compagnie y voit un geste concret pour la préservation d'une espèce menacée et l'amélioration de la conservation environnementale, ce qui s'avère être en tout point la mission d'Alvéole.

Les abeilles, essentielles à l'alimentation humaine

Rappelons que l'Amérique du Nord a perdu plus de 50 % de ses colonies d'abeilles domestiques au cours de la dernière décennie. Alex McLean, président et cofondateur d'Alvéole, explique le rôle fondamental que jouent les insectes butineurs dans le maintien d'une biodiversité saine : « Les abeilles pollinisent jusqu'à 70 % des principales récoltes de l'alimentation humaine. Au-delà de promouvoir la biodiversité en milieu urbain, l'apiculture urbaine permet surtout de conscientiser les gens au sujet du rôle des pollinisateurs dans notre écosystème ainsi qu'à l'importance de ces derniers sur la santé et sur le bon fonctionnement de la nature qui nous entoure. »

Un investissement social

La tendance vers l'aménagement de milieux de travail et de vie postpandémie plus conviviaux et attrayants passe inévitablement par l'ajout d'un peu de nature dans le décor. Le partenariat avec Alvéole offre aux entreprises une solution clé en main en installant des ruches par site et en animant des ateliers et une plateforme sociale expliquant les rôles et les étapes franchies par leurs voisines. À ce jour, plus de 120 000 personnes ont participé aux activités exceptionnelles d'Alvéole dans leur milieu. Plusieurs en ont même fait des activités de team building.

Un investissement écologique et durable

L'installation de ruches permet d'abord aux organisations de mettre à profit leurs espaces inutilisés dans le cadre de leurs plans de développement durable. L'arrivée d'abeilles peut également être un prélude à l'aménagement d'autres verdures sur les lieux, voire un nouvel espace commun à offrir. De plus, étant donné leur rôle de pollinisateurs, les abeilles contribuent à l'embellissement de leur quartier dans un rayon de 5 km. Des alliées pour un bon voisinage!

Parallèlement, le retour au bureau de milliers de travailleurs aura certes un effet sur l'environnement. D'ailleurs, lors du récent sommet sur les changements climatiques, la COP26, un comité de travail estimait que l'immobilier commercial causait jusqu'à 40 % des émissions de carbone. Une autre bonne raison de donner un coup de pouce à la nature et à la biodiversité en installant des ruches sur son toit.

À propos d'Alvéole

Créée en 2013, Alvéole gère à ce jour environ 3 400 ruches, majoritairement installées sur les toits ou dans les cours de près de 600 entreprises, écoles et organisations en Amérique du Nord et en Europe. Au-delà de l'installation et du maintien de centaines de colonies d'abeilles en milieu urbain, Alvéole est une entreprise sociale misant sur l'éducation à l'environnement. En créant un lieu propice à l'apiculture urbaine, le milieu gagne une initiative éducative, rassembleuse et stimulante pour la communauté qui observe les abeilles à l'oeuvre et change ainsi leur perspective sur l'écosystème urbain. Alvéole connaît présentement une grande expansion à l'international et est en période de recrutement.

Alvéole est membre de 1% for the Planet et est certifiée B Corp.

SOURCE Alvéole Montréal inc.

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 07:00 et diffusé par :