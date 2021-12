/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le ministre Lamontagne annonce une importante subvention au réseau les Banques alimentaires du Québec/





QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, accompagné de la députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, annonce un important soutien financier aux Banques alimentaires du Québec. Cette subvention permettra au réseau de créer un nouveau programme d'aide financière.

Seront également présents, M. Martin Munger, directeur général, Les Banques alimentaires du Québec, et M. Alain Gagnon, vice-président du conseil d'administration, Moisson Québec.

Date :

Le lundi 6 décembre





Heure : 13 h 30 Accueil des journalistes

14 h Annonce du ministre Lamontagne

14 h 15 Période de questions

14 h 30 Fin de l'activité





Lieu :

Québec, Capitale-Nationale

Depuis le 13 août, pour obtenir les coordonnées d'une intervention publique du ministre, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse relationsdepresse@mapaq.gouv.qc.ca.

Une accréditation vous sera acheminée par courriel. Vous devrez la présenter à l'accueil.

Depuis le 1er septembre, le passeport vaccinal est exigé pour toutes les activités publiques gouvernementales, et ce, pour l'ensemble des personnes qui sont présentes sur les lieux de l'événement, quel que soit leur statut.

En raison de la pandémie de la COVID-19, le couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation physique sont de rigueur.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 07:00 et diffusé par :