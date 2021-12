Avis aux médias - Merck Canada inc. fait une annonce importante sur la biofabrication au Canada

Les membres des médias sont invités à assister à un événement important au sujet d'une annonce de fabrication pour aider à lutter contre la COVID-19. Des représentants du gouvernement et des leaders de l'industrie se réuniront le lundi 6 décembre à 9...

Résumé Marque(s) : Great Value Produit : Burgers de poulet Entreprises : Belmont Meat Products Ltd. Problème : Aliments - Allergène - OEufs Catégorie : Viande et volaille (Congelée) Ce qu'il faut faire : Si vous êtes allergiques au oeufs, ne...