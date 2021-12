Bentley Systems annonce les lauréats du concours Going Digital Awards in Infrastructure 2021





Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé a annoncé aujourd'hui les lauréats du concours Going Digital Awards in Infrastructure 2021. Ce programme annuel de remise de prix récompense le travail extraordinaire des utilisateurs de logiciels Bentley qui font progresser la conception, la construction et l'exploitation des infrastructures dans le monde entier.

Un panel de 16 jurés indépendants a sélectionné les 57 finalistes parmi près de 300 candidatures soumises par plus de 230 organisations dans 45 pays pour les 19 catégories. Pour voir les présentations de projet des finalistes Going Digital Awards in Infrastructure, cliquez ici.

Bentley Systems a présenté les 19 lauréats Going Digital Awards in Infrastructure le 2 décembre, lors des cérémonies en ligne Year in Infrastructure et les Going Digital Awards. La veille, lors de l'événement virtuel, le prix Founders' Honoree a été remis à 22 candidats, soit des personnes ou des organisations dont les activités contribuent notamment à l'avancement des infrastructures ou aux objectifs de développement environnemental ou social.

Les lauréats des Going Digital Awards in Infrastructure 2021 sont :

Ponts

Le Département des Transports de l'État de New York

Pont de l'East 138th St. au dessus de la voie rapide Major Deegan

New York, New York, États-Unis

Bâtiments et campus

Volgogradnefteproekt, LLC

Complexe médical multifonctionnel high-tech

Yukki, Saint-Pétersbourg, Russie

Villes numériques

Hubei International Logistics Airport Co., Ltd., Shenzhen S.F. Taisen Holdings (Group) Co., Ltd., Airport Construction Engineering Co., Ltd.

Projet de l'aéroport Ezhou Huahu

Ezhou, Hubei, Chine

Construction numérique

Clark Construction Group, LLC

Structure d'arrivée de l'aéroport international de SeaTac

Seattle, Washington, États-Unis

Génie géotechnique

China Water Resources Beifang Investigation, Design and Research Co. Ltd.

Relevé géologique pour la conservation de l'eau et l'ingénierie hydroélectrique

Tibet, Chine

Aménagement de terrain et de site

Liaoning Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Research Institute Co., Ltd.

Projet de réservoir de Dongtaizi

Chifeng, Mongolie-Intérieure, Chine

Fabrication

WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited

Projet de coulée continue basée sur un convertisseur, phase II, projet de Jinnan Steel de réduction et de remplacement de la capacité de l'installation de Quwo

Quwo, Shanxi, Chine

Exploitation minière et ingénierie offshore

Polyus

Construction du projet Mill-5 de Blagodatnoye

Krasnoïarsk, kraï de Krasnoïarsk, Russie

Production électrique

Capital Engineering and Research Incorporation Ltd.

Le premier projet au monde de production électrique à partir de gaz de haut fourneau sous-critique de 60 MW

Changshu, Jiangsu, Chine

Gestion des informations sur la réalisation de projet

Mott MacDonald SYSTRA JV avec Balfour Beatty Vinci

Phase 1 des principaux travaux de construction de HS2

Londres, Royaume-Uni

Réseau ferroviaire et transport

Network Rail + Jacobs

Transpennine Route Upgrade

Manchester/Leeds/York, Royaume-Uni

Modélisation de l'existant

HDR

Modélisation d'un jumeau numérique du barrage Diablo

Comté de Whatcom, Washington, États-Unis

Performance des actifs du réseau routier et ferroviaire

Collins Engineers, Inc.

Rénovation du Stone Arch Bridge

Minneapolis, Minnesota, États-Unis

Routes et autoroutes

PT. Hutama Karya (Persero)

Projet de route à péage transsumatranaise : tronçon Serbelawan-Pematangsiantar

Pematangsiantar, Sumatra du Nord, Indonésie

Ingénierie structurelle

Le RDH et l'équipe PennFIRST

The Pavilion, Penn Medicine

Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

Services publics et communications

PowerChina Hubei Electric Engineering Co., Ltd.

Projet d'énergie photovoltaïque au sol de 80 Wc à Suixian et Guangshui, Hubei Energy Group

Guangshui, Hubei, Chine

Rendement des services publics et des actifs industriels

Société canadienne d'énergie

Asset Data Lifecycle Program

Fort McMurray, Alberta, Canada

Usines de traitement des eaux et des eaux usées

Larsen & Toubro Construction

Projet d'approvisionnement en eau du groupement de villages de Khatan (traitement des eaux de surface), Uttar Pradesh, Inde

Khatan, Uttar Pradesh, Inde

Réseaux d'eau, d'eaux usées et d'eaux pluviales

Companhia Águas de Joinville (CAJ)

Plan d'urgence pour l'approvisionnement en cas de sécheresse (Joinville-Santa Catarina)

Joinville, Santa Catarina, Brésil

Les étudiants lauréats du Future Infrastructure Star Challenge sont :

Pour le prix du jury

Elif Gungormus Deliismail

Mini-usine modulaire pour un campus durable numérisé

Izmir Institute of Technology, Turquie

Pour le prix du public

Rodman Raul Cordova Rodriguez

Barrage novateur et projet hydroélectrique

Université pontificale catholique de Rio de Janeiro, Brésil

Pour consulter les descriptions de projet et accéder à la galerie d'images, rendez-vous sur le site Internet Going Digital Awards in Infrastructure. Les descriptions détaillées de tous les projets sélectionnés seront publiées dans les versions imprimées et numériques de l'Infrastructure Yearbook 2021 de Bentley, début 2022. Pour consulter les anciennes éditions de cette publication, rendez-vous sur le site Internet des Infrastructure Yearbooks de Bentley.

Pour visionner à la demande les cérémonies virtuelles Year in Infrastructure et Going Digital Awards 2021, les prises de parole de la direction et les présentations des finalistes, cliquez ici.

