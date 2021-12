Le gouvernement du Canada finance l'amélioration de l'accès à des centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants inclusifs dans tout le pays





GATINEAU, QC, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Les parents et les tuteurs d'enfants en situation de handicap ont toujours été confrontés à des défis uniques pour trouver des services de garde de qualité, abordables et inclusifs qui répondent aux besoins spécifiques de leurs enfants. Cette réalité a été intensifiée par la pandémie de COVID-19. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à créer un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants inclusif, dès le départ, et qui offre à tous les enfants une chance égale de réussir.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a lancé un appel de propositions pour la nouvelle composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité qui porte sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Jusqu'à 25 millions de dollars sur deux ans seront alloués dans le cadre de cet appel de propositions pour des projets qui contribueront à améliorer l'accessibilité et la sécurité des centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés ou agréés dans tout le pays. Ce financement pourrait profiter à environ 350 garderies et servira à soutenir l'amélioration des infrastructures accessibles, comme les rampes, les portes, les toilettes, les ascenseurs, les plateformes élévatrices et les structures de jeu. Les projets de technologies de l'information et des communications accessibles sont également admissibles à ce soutien financier. Des séances d'information en ligne seront offertes afin d'aider les organismes tout au long du processus de demande. Les organismes ont jusqu'au 28 janvier 2022 pour présenter une demande en visitant la page Canada.ca/fonds-accessibilite-apprentissage-garde-jeunes-enfants

Le gouvernement du Canada s'est engagé à créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants inclusif et accessible. C'est un système qui donne accès aux familles partout au pays à des centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, abordables et inclusifs, et qui sont adaptés à leurs besoins. Cette initiative s'harmonise avec les objectifs du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement, particulièrement la création d'espaces inclusifs pour les personnes en situation de handicap. Elle contribuera également à soutenir une relance inclusive en éliminant les obstacles à la participation des parents et des tuteurs d'enfants en situation de handicap au marché du travail, et en stimulant une croissance économique forte et inclusive au fur et à mesure que le Canada se remet de la pandémie.

Dans le cadre des travaux en cours entourant le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, la ministre Qualtrough a également annoncé que l'organisme Vie autonome Canada, en partenariat avec l'organisme Dystrophie musculaire Canada, a été sélectionné comme récipiendaire d'une somme de 650 000 dollars dans le cadre de la composante Personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social, afin de poursuivre les consultations sur l'élaboration du Plan au cours des 16 prochains mois. Les deux organismes travailleront en collaboration avec des intervenants représentant les personnes en situation de handicap de tout le pays afin de solliciter les points de vue et les commentaires des communautés sur la conception et la mise en oeuvre d'initiatives clés dans le cadre du Plan. Cette consultation permettra de présenter les points de vue des populations sous-représentées et difficiles à joindre notamment : les personnes en situation de handicap noires ou membres d'un autre groupe racisé, et les personnes en situation de handicap qui s'identifient comme membres de la communauté LGBTQ2+.

Enfin, la ministre Qualtrough a profité de l'occasion pour souligner que le gouvernement du Canada a reçu un prix « Zero Project » 2022 pour sa Loi canadienne sur l'accessibilité, qui est sans précédent. La ministre a reconnu que c'était un grand honneur de recevoir ce prix au nom du gouvernement. Le prix reconnaît les pratiques et les politiques novatrices en matière d'accessibilité incarnées par cette loi. L'initiative « Zero Project » soutient la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dans le monde entier.

Citations

« Ce ne sont pas tous les parents canadiens qui ont accès à des services de garde qui répondent aux besoins spécifiques de leurs enfants. à travers cet appel de propositions, notre gouvernement soutient les parents et les tuteurs d'enfants en situation de handicap en facilitant l'accès à des centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants inclusifs et accessibles. Ils auront l'esprit tranquille en sachant que leurs enfants sont en sécurité et qu'on leur donne la meilleure chance de s'épanouir dans un environnement inclusif et accessible. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Les familles ayant des enfants en situation de handicap continuent à faire face aux défis uniques pour trouver des places en garderie accessibles qui répondent à leurs besoins spécifiques. C'est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour rendre les services de garde d'enfants entièrement inclusifs, afin que tous les enfants aient les meilleurs commencements à la vie. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Un Canadien sur cinq âgé de 15 ans et plus, soit environ 6,2 millions de personnes, aurait un handicap.





sur cinq âgé de 15 ans et plus, soit environ 6,2 millions de personnes, aurait un handicap. Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et contributions qui finance, partout au pays, des projets de construction visant à améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Depuis son lancement en 2007, plus de 5 000 projets ont été financés dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité, aidant ainsi des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité.





Le budget de 2021 prévoit de nouveaux investissements pour mettre en place un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, abordable, souple et inclusif dans tout le Canada . Ces investissements totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans et, combinés aux investissements précédents annoncés depuis 2015, 9,2 milliards de dollars chaque année, de façon permanente. Dans le cadre de cet investissement, le budget de 2021 a prévu 29,2 millions de dollars sur deux ans à compter de l'exercice 2021-2022, par l'intermédiaire du Fonds pour l'accessibilité, afin de réaliser des progrès immédiats pour les enfants en situation de handicap en soutenant les garderies qui effectuent des mises à niveau de l'infrastructure et des TIC pour améliorer l'accessibilité de leurs installations.





Le gouvernement va de l'avant avec son tout premier Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, lequel comprendra une nouvelle Prestation canadienne pour les personnes handicapées, des processus améliorés pour l'admissibilité aux programmes et aux prestations d'invalidité fédéraux ainsi qu'une stratégie d'emploi solide pour les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap. Ces mesures s'ajoutent à la Loi canadienne sur l'accessibilité et contribuent à créer un Canada plus inclusif.

