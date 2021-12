Le salon Healthcare+ Expo Taiwan va créer un écosystème de transformation numérique dans le secteur des soins de la santé





Comptant parmi les plus importants salons professionnels de la région APAC, Healthcare+ Expo Taiwan se tiendra à Taipei du 2 au 5 décembre. Le salon illustrera la puissance de Taïwan en matière d'IA, d'applications basées sur le cloud, d'écrans plats, d'IdO et de technologies du Metaverse, reflétant ainsi la tendance d'une transformation numérique dans les soins de santé, alimentée par la pandémie.

L'Expo accueillera des entreprises de renom, comme Acer, Asus, AUO, Delta Electronics, Innolux, Quanta et Wistron, qui présenteront leurs technologies et solutions adaptées à la transformation numérique dans le secteur des soins de santé. Les multinationales présentes, dont 3M, Illumina, Intel, Microsoft, Roche, Siemens/Varian et Supermicro, chercheront à nouer de précieuses collaborations au potentiel important pour la création de services porteurs de solutions à valeur ajoutée. De prestigieux centres médicaux et hôpitaux de Taïwan, nombre d'entre eux disposant d'un vaste réseau dans les pays de l'ASEAN et offrant des possibilités de partenariat, viennent compléter cette longue liste d'exposants. Les entreprises technologiques mentionnées ci-dessus et le secteur des soins de santé participent depuis longtemps à l'automatisation et à l'optimisation des flux de travail, ainsi qu'au développement des dispositifs médicaux et des diagnostics basés sur l'intelligence artificielle, autant de réalisations qui seront exposées dans le cadre de ce salon.

Afin de poursuivre la transformation numérique de l'écosystème des soins de santé, l'Expo s'est alliée avec succès à deux secteurs taïwanais de pointe, la médecine et les semi-conducteurs, pour définir des stratégies internationales et nouer des partenariats mondiaux, accélérer l'intégration des logiciels et des équipements, et développer des produits de niche grâce aux technologies numériques émergentes dans le domaine de la santé, menées par Taïwan. Des organismes professionnels internationaux, comme les associations industrielles des domaines des semi-conducteurs, des solutions de soins de santé et des technologies médicales avancées, ont été attirés par les opportunités concrètes qu'ils espèrent concrétiser avec les secteurs industriels taïwanais.

Outre le salon en présentiel, l'Expo de quatre jours a lancé le 1er novembre sa plateforme de rencontre et de mise en réseau en ligne, Healthcare+ B2B, afin de rapprocher les entreprises et les instituts de recherche dans les domaines des médicaments, des sciences de la vie et des technologies de la santé. Des centaines d'opportunités B2B, de profils d'entreprises et de produits ont été mis en ligne depuis le lancement de la plateforme, des membres de 30 associations industrielles du monde entier s'y étant inscrits.

