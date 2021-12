Hohem iSteady V2 a remporté le 20ème Shenzhen Enterprise Innovation Record (Global)





SHENZHEN, Chine, 3 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La 20e édition du prix Shenzhen Enterprise Innovation Record a été annoncée le 26 novembre 2021. Shenzhen Hohem Technology Co. Ltd (ci-après dénommée Hohem) a remporté le 20e Shenzhen Enterprise Innovation Record (Global) pour son produit iSteady V2 et les brevets d'innovation, de conception et d'utilité du produit.

La 20e édition de l'événement d'examen et de publication du dossier d'innovation des entreprises de Shenzhen (Global) a été officiellement lancée le 28 avril de cette année. Au total, 144 entreprises ont participé, issues de plus de 32 secteurs, dont les nouveaux matériaux, la médecine biologique et l'intelligence artificielle. Plus de 200 projets ont été soumis. Parmi eux, 147 étaient des projets de développement de produits scientifiques et technologiques, 25 des projets de production et de fabrication, et 28 des projets d'industrie de services modernes. 11 des projets signalés ont remporté le record d'innovation de l'entreprise de Shenzhen aux niveaux national, provincial ou municipal. Ces projets ont remporté au total 86 records d'innovation d'entreprise de Shenzhen, 15 records d'innovation d'entreprise de Shenzhen (Guangdong), 86 records d'innovation d'entreprise de Shenzhen (Chine) et 13 records d'innovation d'entreprise de Shenzhen (mondial). 138 entreprises et 188 projets ont été présélectionnés après l'examen initial.

Les projets soumis cette année présentent deux caractéristiques remarquables. Premièrement, il existe de nombreuses innovations originales sur lesquelles les entreprises possèdent leurs droits de propriété intellectuelle indépendants. Parmi les 188 projets candidats, 124 ont obtenu des brevets, ce qui représente 65,9 % du nombre total de projets et témoigne de la remarquable capacité d'innovation indépendante de ces entreprises. Deuxièmement, les résultats des grandes technologies sont remarquables. Certaines de ces entreprises ont non seulement développé de nouvelles technologies de manière indépendante, mais leurs produits sont fabriqués avec un haut niveau de technologie.

Hohem iSteady V2 est un stabilisateur de smartphone doté d'un design pliable et de capteurs visuels IA. Il est doté d'un capteur d'intelligence artificielle intégré, d'un système de suivi des objets en temps réel et d'un système de prise de vue permettant aux utilisateurs de capturer la position d'un objet. L'unité MCU unique ultra-simplifiée, une nouvelle génération d'algorithme de stabilisation intelligent, combinée à un programme de contrôle du moteur amélioré pour assurer sa stabilité ; le matériel Bluetooth et l'APP mis à jour, tout en améliorant les performances de stabilité, peuvent être utilisés pour la prise de vue à distance sans fil et simplifient l'APP, améliorant grandement l'expérience des utilisateurs dans différentes circonstances. Elle est la première de ses homologues internationaux à remporter le 20e Shenzhen Enterprise Innovation Record (Global).

En outre, Hohem a un palmarès extraordinaire dans le monde entier, en plus de son palmarès national en matière d'innovation. Hohem a représenté la moitié du top 10 des meilleures ventes globales sur Amazon Allemagne, France, Italie, Espagne et d'autres sites Amazon avec ses produits pendant l'événement Amazon Black Friday 2021. Certains de ces produits étaient même les meilleures ventes d'Amazon.

Hohem a été incorporé en 2014, dédié au développement de systèmes de stabilisation d'image intelligents de haute performance et fournissant des produits de stabilisation intelligents révolutionnaires avec des performances et une expérience utilisateur supérieures. La société a lancé avec succès une variété de stabilisateurs pour les smartphones, les appareils photo sportifs, les appareils photo reflex numériques professionnels et d'autres dispositifs d'imagerie intelligents. Le grand nombre de produits exceptionnels, tant nationaux qu'internationaux, permet de garder les utilisateurs à l'esprit. Des millions d'utilisateurs utilisent Hohem dans plus de 50 pays.

