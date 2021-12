Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées





OTTAWA, ON, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale des personnes handicapées, nous nous joignons aux gens de partout au Canada et à travers le monde pour célébrer les contributions des personnes en situation de handicap. De notre famille et nos amis à nos voisins et collègues, des millions de Canadiens ont un handicap. En ce jour, nous nous engageons à continuer de travailler pour identifier, éliminer et prévenir les obstacles auxquels font face les personnes en situation de handicap, et à augmenter les possibilités qui leur sont offertes afin de bâtir un Canada plus juste, plus inclusif et accessible pour tous.

« Le gouvernement du Canada demeure résolu à faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les personnes en situation de handicap. Avec l'adoption de la Loi canadienne sur l'accessibilité, le gouvernement continuera de travailler pour donner vie à la vision d'un Canada accessible. Nous travaillons également avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec des partenaires, des communautés de personnes en situation de handicap et des personnes en situation de handicap, pour améliorer l'accessibilité et promouvoir l'inclusion pour tous au Canada.

« La pandémie de COVID-19 a mis l'accent sur certains des obstacles de longue date auxquels les Canadiens en situation de handicap ont dû faire face pendant des décennies. Dès le début de la pandémie, nous avons mis en place des mesures importantes visant à aider à éliminer les obstacles et à promouvoir l'inclusion. Dans l'esprit de "Rien sans nous", nous avons créé le Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière des personnes en situation de handicap pour conseiller le gouvernement sur la manière d'appliquer un point de vue axé sur les personnes en situation de handicap dans les mesures d'urgence qu'il prendra afin de garantir que l'expérience réelle des Canadiens en situation de handicap est prise en compte. Nous avons fait des investissements sans précédent dans l'emploi grâce au Fonds d'intégration pour les personnes handicapées et dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité pour améliorer l'accessibilité dans les communautés et les milieux de travail.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire dans l'avenir. Cela inclut notamment la mise en oeuvre d'un ambitieux Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap détaillant les mesures concrètes que le gouvernement prendra pour améliorer la vie des Canadiens en situation de handicap. Le plan sera élaboré après la consultation et l'engagement avec la communauté des personnes en situation de handicap, et se concentrera sur des domaines clés, notamment la sécurité financière, l'emploi, les espaces inclusifs et l'adoption d'une approche moderne du handicap dans les programmes et services gouvernementaux. Au centre de ce plan, il y aura la conception et la mise en oeuvre de la Prestation canadienne d'invalidité, qui résoudra les difficultés financières de longue date auxquelles font face les personnes en situation de handicap et créera une économie et une société plus inclusives pour ces personnes.

« Le thème de cette année est "Leadership et participation des personnes handicapées pour construire un monde post-COVID-19 inclusif, accessible et durable". Alors que nous rebâtissons en mieux après la pandémie, ce thème nous encourage à travailler ensemble et à garantir que les perspectives des personnes en situation de handicap sont prises en compte lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de stratégies visant à protéger et à renforcer les droits de la personne, afin de réaliser le Programme 2030 des Nations Unies et les objectifs de développement durable.

« Sur la scène internationale, le Canada s'efforce de protéger et de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap afin de contribuer à bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère pour tous. Le Canada a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, adhéré au Protocole facultatif et chargé la Commission canadienne des droits de la personne de surveiller la mise en oeuvre de la Convention par le gouvernement. Nous avons également annoncé la candidature d'un Canadien au Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies à l'élection de 2022. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires, notamment dans le cadre du Réseau Global Action on Disability, pour relever les défis uniques auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap dans le monde et pour assurer leur pleine inclusion et participation dans la société. Le Canada est fier de participer au deuxième Sommet mondial sur le handicap, qui sera organisé conjointement par les gouvernements de la Norvège et du Ghana et par l'Alliance internationale pour les personnes handicapées en 2022, afin de garantir que les personnes en situation de handicap puissent contribuer à nos efforts de développement international et humanitaires, et en bénéficier.

« Ensemble, nous pouvons éliminer et prévenir les obstacles à l'accessibilité et faire une différence avec et pour les personnes en situation de handicap. Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons tous contribuer à bâtir un pays et un monde plus inclusifs. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 3 décembre 2021 à 09:00 et diffusé par :