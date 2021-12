Rothmans, Benson & Hedges reconnu comme employeur de choix dans la région du Grand Toronto





TORONTO, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Pour la quatrième fois, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a obtenu le titre de « meilleur employeur » pour la région du Grand Toronto (RGT). Alors que les employés canadiens recherchent une plus grande souplesse, des cultures diversifiées et inclusives et des organisations axées sur la croissance des membres de l'équipe, cette désignation reconnaît l'engagement de RBH à être un chef de file dans ces domaines. RBH est la seule entreprise de l'industrie du tabac à recevoir ce titre pour 2022.

Le concours annuel des meilleurs employeurs de la RGT vise à reconnaître les employeurs qui sont chefs de file de leur industrie, car ils offrent des milieux de travail exceptionnels dans la RGT.

Ce concours, qui en est à sa 16e édition, constitue un projet éditorial qui reconnaît les employeurs qui proposent des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques prospectives en milieu de travail. Les rédacteurs chez Mediacorp classent les employeurs en fonction de huit critères, qui sont demeurés les mêmes depuis le début du projet, soit le lieu de travail physique; le climat professionnel et social; les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; les vacances et autres congés; les communications avec les employés; la gestion du rendement; la formation et du perfectionnement; et l'engagement dans la collectivité.

Dans le cadre de son ambition de faire du Canada un pays sans fumée d'ici 2035, RBH transforme son milieu de travail pour habiliter les membres de son équipe et créer une organisation plus inclusive. RBH a obtenu une certification en matière d'équité salariale en 2019 et 2020, confirmant que les hommes et les femmes sont rémunérés également pour un travail égal - RBH est l'une des rares entreprises au Canada à avoir reçu cette certification. De plus, RBH continue de promouvoir l'inclusion et la diversité dans son milieu de travail. L'organisation offre une formation sur les préjugés inconscients dans le cadre de sa plateforme d'apprentissage et de perfectionnement, des groupes-ressources dirigés par des employés afin de favoriser l'inclusion et d'encourager l'apprentissage à partir des différences, des ressources et du soutien en santé mentale, et des points de repère pour promouvoir l'équilibre entre les genres et accroître la représentation des groupes minoritaires. RBH a également adopté l'esprit des trois recommandations pour les entreprises canadiennes de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. On y donne suite par la célébration et la reconnaissance de l'histoire et de la culture autochtones, de même que par l'éducation sur celles-ci.

Avec la pandémie de COVID-19, RBH a continué de s'adapter pour mieux soutenir ses employés. L'organisation a introduit ou continue d'offrir aux membres de l'équipe la souplesse nécessaire pour ajuster leur horaire de travail en fonction de leur vie familiale. Elle a aussi amélioré un programme d'intégration virtuel pour les nouveaux employés et a augmenté et diversifié les voies de communication pour tenir les membres de l'équipe informés. Enfin, elle offre un service mise en forme virtuel, des ateliers de yoga et de vastes programmes de soutien portant sur la santé mentale et la résilience pour promouvoir un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle.

Pour en savoir plus sur RBH et son parcours, et pour voir les postes vacants, visitez le site https://www.rbhinc.ca/home/join-us. Pour voir tous les meilleurs employeurs de 2022 de la RGT, visitez le https://reviews.canadastop100.com/top-employer-rothmans-benson-hedges.

Citation : Ksenia Kamenskaya, directrice générale, Capital humain et culture, RBH

C'est avec beaucoup d'humilité que nous sommes encore une fois reconnus comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto. Nous nous efforçons de créer un milieu de travail diversifié et inclusif qui met l'accent sur la croissance individuelle et collective. Nous faisons constamment évoluer nos pratiques en matière de personnel qui reposent sur l'écoute continue des employés, en leur donnant la liberté de se rassembler et d'apporter leur contribution - c'est une expérience enrichissante. Ce prix reconnaît cet engagement continu.

En tant qu'équipe comptant près de 800 personnes, nous travaillons tous à transformer notre organisation et à façonner un nouvel avenir en éliminant les cigarettes. Nous savons à quel point il est important de créer et d'offrir un environnement qui permet à cette incroyable équipe de personnes de changer les choses et de susciter le changement.

Nous sommes en train de passer à l'histoire, et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres de l'équipe qui se joindront à nous dans ce parcours. Nous ne pouvons pas provoquer le changement seuls.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés productrices de tabac au Canada et compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnue en tant qu'employeur de choix au Canada en 2020 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

