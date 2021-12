EdgeConneX® étend sa présence dans la région du Benelux avec un centre de données en Belgique





Une installation de 20 MW prévue à Bruxelles sera prête à être mise en service au premier trimestre de 2023

HERNDON, Virginie, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- EdgeConneX®, le pionnier des solutions globales de centre de données hyper-local à hyper-échelle, annonce son entrée sur le marché belge avec un campus de centres de données en cours de développement près de Bruxelles. Situé à Ternat, à moins de 15 km du centre-ville de Bruxelles, le site devrait être prêt à être mis en service au début du premier trimestre 2023.

Le premier centre de données entièrement nouveau construit dans le nouveau campus se composera de 4 salles de données pouvant prendre en charge plus de 20 MW de capacité multi-tenants pour les clients du cloud hyper-échelle et d'autres fournisseurs de services. Il s'agit du septième marché de la région EMEA et du 40ème marché mondial pour EdgeConneX, alors qu'il continue de développer rapidement sa plate-forme mondiale de centre de données.

En tant que capitale de la Belgique, Bruxelles est également la capitale de facto de l'UE. Elle abrite des milliers d'entreprises et sert de passerelle clé à la fois vers et au sein de l'Europe, stimulant la demande de capacité de centre de données de la part des fournisseurs de services mondiaux souhaitant prendre en charge les clients locaux dans la région du Benelux. En tirant parti des solutions de centre de données optimisées par EdgeConneX, les fournisseurs de services de réseau, de contenu, de cloud et informatiques peuvent offrir une expérience utilisateur premium qui réduit le coût de livraison et la latence, ce qui garantit des performances et un coût total de possession optimaux pour les clients.

« Notre héritage est de fournir rapidement et avec succès une infrastructure de centre de données partout où nos clients en ont besoin », a déclaré Dick Theunissen, directeur général pour la région EMEA d'EdgeConneX. « Alors que nous continuons à étendre notre plate-forme Edge et nos campus à grande échelle à l'échelle mondiale, notre centre de données qui sera construit à Bruxelles nous donnera les capacités nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients en matière de capacité de centre de données hyper-local et hyper-échelle dans la région vitale et en croissance du Benelux. »

À propos de EdgeConneX

Soutenue par EQT, un fonds d'infrastructure basé en Suède, EdgeConneX fournit une gamme complète de solutions de centres de données durables dans le monde entier. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour offrir un choix d'emplacement, d'échelle et de type d'installation, de l'hyper-local à l'hyper-échelle. EdgeConneX est un leader mondial des services de centre de données à tout moment, n'importe où et à toute échelle pour un portefeuille diversifié d'industries, notamment le contenu, le cloud, les réseaux, les jeux, l'automobile, le SaaS, l'IoT, le HPC, la sécurité et plus encore. Avec une mission fondée sur la prise en charge de nos clients, de nos employés et de notre planète, EdgeConneX s'efforce de renforcer votre avantage. Pour en savoir plus, visitez edgeconnex.com.

