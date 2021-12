La mairesse de Montréal et les grands leaders économiques se rencontrent pour accélérer la transition écologique





MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la nouvelle responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif, Marie-Andrée Mauger, débutent le deuxième mandat de l'administration en plaçant l'accélération de la transition écologique et de la lutte contre les changements climatiques au coeur des priorités du deuxième mandat qui s'amorce. Un an après l'adoption du Plan climat de la Ville de Montréal, elles ont tenu une rencontre de travail avec le comité directeur du Partenariat Climat Montréal, qui vise la mobilisation des milieux économiques, institutionnels, communautaires et philanthropiques afin d'atteindre collectivement les objectifs de réduction des émissions de GES de 55 % d'ici 2030 et la carboneutralité d'ici 2050.

Pour encourager toutes les organisations de la métropole à intégrer à leur fonctionnement des actions structurantes leur permettant d'accélérer la transition écologique, le Partenariat Climat Montréal a lancé, en novembre, la campagne d'engagement « Les grands gestes : pour accélérer la transition climatique de Montréal ». L'ensemble des organisations sont invitées à se joindre au mouvement d'ici le Sommet annuel, qui se tiendra en mai prochain.

Le travail mené par le Partenariat Climat Montréal, au cours de sa première année, a permis de doter la Ville et ses partenaires d'outils accélérateurs qui contribueront à atteindre les objectifs ambitieux fixés au Plan climat.

Création du comité directeur, constitué de 26 décideurs et têtes de réseaux issus d'organisations économiques, communautaires, institutionnelles et philanthropiques reconnues à Montréal pour leur degré d'engagement ;

Création de 6 groupes de travail hautement diversifiés : Bâtiments, Mobilité, Adaptation, Entreprises, Projets citoyens et Finance, qui impliquent 80 organisations actives ;

Lancement de la campagne d'engagement « Les grands gestes : démocratiser la réduction des GES à Montréal »;

Lancement d'une étude avec l'INRS et Polytechnique sur le bilan carbone du télétravail ;

Préparation du Sommet annuel, qui se déroulera en mai prochain.

« Nous vivons une crise climatique qui représente une menace réelle pour la qualité de vie de la population et la santé publique. Nous avons toutefois l'occasion de faire de la transition écologique un puissant levier de développement économique, capable de contribuer au positionnement de la métropole et de générer des bénéfices pour ses entreprises. Nous travaillerons étroitement avec nos grands partenaires pour accélérer la cadence dans la lutte contre les changements climatiques et nous serons au rendez-vous pour accompagner les entreprises dans les changements qu'elles mettront en place », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le transport, les bâtiments et les industries sont les trois principales cibles de réduction des gaz à effet de serre prévues au Plan climat. Les entreprises jouent un rôle essentiel dans l'atteinte de ces cibles. Le Partenariat permet d'offrir des outils essentiels afin d'accompagner les entreprises dans l'accélération de la transition écologique. Nous réitérons aujourd'hui que la Ville de Montréal jouera un rôle de premier plan au cours du prochain mandat et travaillera à atteindre les objectifs ambitieux et nécessaires pour faire face aux défis climatiques », a ajouté Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de Montréal.

« Il y a un an, le Partenariat Climat Montréal était lancé, marquant le début d'une mobilisation inédite des grands leaders économiques et institutionnels et philanthropiques montréalais derrière les objectifs ambitieux de lutte et d'adaptation aux changements climatiques fixés par la Ville de Montréal. Les membres du Partenariat saluent la volonté exprimée par la mairesse Plante d'accélérer la cadence pour répondre à l'urgence climatique. Ils sont déterminés à poursuivre leur mobilisation en accélérant et en rehaussant leurs propres engagements et appellent l'ensemble de la communauté montréalaise à faire de même », affirme Karel Mayrand, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal et co-président du comité directeur du Partenariat Climat Montréal.

À propos du Partenariat Climat Montréal

Le Partenariat est une initiative indépendante qui rassemble près d'une centaine d'organisations économiques, communautaires, institutionnelles et philanthropiques et qui a pour mission de mobiliser les acteurs-clés de la collectivité montréalaise pour contribuer à réduire les émissions de GES de 55 % d'ici 2030 et mettre la métropole sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050. Le Partenariat Climat Montréal fait suite au succès de la collaboration établie en 2018-19 par un groupe de fondations philanthropiques avec la Ville de Montréal et l'organisation C40 Cities pour l'élaboration du Plan climat de la Ville et s'inspire des meilleurs modèles de mobilisation à l'échelle internationale, tels que le Green Ribbon Commission, à Boston, et les London Business Climate Leaders. Le Partenariat place la Ville dans le peloton de tête des grandes métropoles mondiales regroupées au sein du C40 en faisant de la transition écologique un pilier de sa prospérité et de son attractivité. L'initiative est financée par la Fondation du Grand Montréal, la Fondation familiale Trottier et la Ville de Montréal.

Pour en savoir plus : www.climatmontreal.com

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 14:42 et diffusé par :