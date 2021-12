Munich Re, Canada (vie) annonce un partenariat avec la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) pour faire progresser la recherche de pointe sur les maladies cardiovasculaires





La succursale canadienne vie de Munich Re, compagnie de réassurance (Munich Re) est heureuse d'annoncer un partenariat avec la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) pour faire progresser la recherche de pointe sur les maladies cardiovasculaires. Dans le cadre de ce partenariat, Munich Re aidera à financer un projet de recherche novateur à la fine pointe de la science : MyHeart Counts Canada. Elle travaillera en partenariat avec Abhinav Sharma, M.D., titulaire d'un doctorat et chercheur principal du projet, pour intégrer une cohorte d'assurés à l'étude afin de favoriser de meilleurs résultats au sein des populations assurées.

MyHeart Counts est une application mobile révolutionnaire créée à l'Université Stanford, aux États-Unis, dans le cadre d'une étude visant à mieux comprendre comment favoriser la santé cardiaque. Elle permet aux utilisateurs de voir l'incidence de leur activité physique et de leur mode de vie sur leur santé cardiovasculaire grâce à un suivi de leurs mouvements au moyen de leur téléphone ou de leur moniteur d'activité physique. L'application fournit ensuite des évaluations qui mesurent les risques et montre aux utilisateurs comment améliorer leur santé cardiaque.

Le Dr Sharma, cardiologue au CUSM de Montréal, faisait partie de l'équipe de l'Université Stanford qui a créé MyHeart Counts, et il présente maintenant l'application aux Canadiens. MyHeart Counts Canada améliorera la santé cardiaque des Canadiens d'un océan à l'autre, tout en permettant au Dr Sharma et à son équipe de mieux comprendre les facteurs qui mènent aux maladies cardiovasculaires ? l'une des principales causes de décès au Canada.

« Munich Re est fière de s'associer à la Fondation du CUSM et de soutenir ce projet de recherche novateur piloté par le Dr Sharma », a déclaré Bernard Naumann, président-directeur général, Munich Re, Canada (vie). « L'utilisation de technologies numériques en santé afin d'améliorer la santé cardiovasculaire est un domaine d'intérêt important pour nous. En tant que l'un des plus importants réassureurs vie au monde, nous nous efforçons constamment d'améliorer nos connaissances sur les maladies cardiovasculaires dans leur panoplie de manifestations, et d'appliquer ces progrès à notre paradigme d'évaluation du risque. Nous avons hâte de comprendre comment les technologies numériques contribueront à améliorer les résultats cardiovasculaires et, ultimement, la qualité de vie et l'espérance de vie. »

Le Dr Sharma a ajouté : « Je suis reconnaissant du soutien qu'apporte Munich Re au développement de MyHeart Counts Canada. Les maladies cardiovasculaires tuent des millions de personnes dans le monde chaque année, et la généreuse contribution de Munich Re nous aidera à mieux comprendre pourquoi elles se développent et ce que nous pouvons faire pour les prévenir. »

« L'investissement et l'appui de Munich Re dans MyHeart Counts Canada peuvent potentiellement changer la vie de millions de personnes. Bien que l'application profitera à ses utilisateurs à court terme, les nouvelles connaissances que nous obtiendrons quant à la prévention des maladies cardiovasculaires profiteront à tout le monde, maintenant et à l'avenir », a déclaré Julie Quenneville, présidente-directrice générale, Fondation du Centre universitaire de santé McGill.

À propos du Groupe Munich Re

Munich Re est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réassurance, d'assurance de première ligne et de solutions de gestion du risque lié à l'assurance. Le groupe comprend les branches d'activités de la réassurance et d'ERGO, ainsi que la société d'investissement de capitaux MEAG. Munich Re est active à l'échelle mondiale et exerce des activités dans tous les secteurs de l'assurance. Ses solutions sur mesure et sa proximité avec ses clients font de Munich Re l'un des partenaires de risque les plus recherchés au monde pour les entreprises, les institutions et les particuliers.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) amasse des fonds pour soutenir l'excellence des soins aux patients, de la recherche et de l'enseignement au CUSM, l'un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. La campagne Osez rêver pour changer le cours des vies des patients et celle de la médecine permet de recueillir des millions de dollars afin de résoudre les énigmes les plus meurtrières de l'humanité, dont les maladies infectieuses et le cancer en tant que maladie mettant la vie en danger. De plus, Osez rêver vise à soigner les coeurs malades au moyen de soins cardiaques novateurs, détecter rapidement les tueurs silencieux, tels que les cancers de l'ovaire et de l'endomètre, créer les meilleures équipes de soins de santé au Canada, et bien plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour résoudre les problèmes de santé les plus complexes au monde.

