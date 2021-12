Porter Airlines amorce un nouveau partenariat d'assurance voyage avec Allianz Global Assistance





TORONTO, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Porter Airlines s'est associée à Allianz Global Assistance en tant que nouveau fournisseur d'assurance voyage pour offrir à ses clients une gamme de produits et d'options d'assurance.

« Nous offrons aux clients de Porter plus d'options d'assurance, afin qu'ils puissent se sentir à l'aise et bien préparés pour leurs besoins de voyage uniques », a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. « Porter et Allianz sont prêts à fournir un soutien à la clientèle de qualité à ceux qui voudraient ajouter ces polices à leurs achats. »

Les nouveaux régimes d'assurance voyage peuvent être ajoutés au moment de la réservation des vols ou des forfaits vacances Évasions Porter. Les régimes disponibles peuvent également être achetés après la réservation, par l'entremise du site Web de Porter ou du centre d'appels d'Allianz.

« Nous sommes ravis de nous associer à Porter Airlines et d'offrir à ses clients une tranquillité d'esprit supplémentaire avant et après le décollage », a déclaré Lisa Callaghan, directrice principale des produits et de la souscription, chez Allianz Global Assistance. « Nous sommes là pour aider les clients de Porter à obtenir la bonne protection, grâce aux bons produits, pour leurs besoins individuels. »

Le nouveau partenariat propose trois catégories de produits : l'assurance annulation de voyage, l'assurance médicale d'urgence en voyage et l'assurance tout compris. Les clients de Porter ont accès à l'assistance d'Allianz en cas d'urgence, à leur expertise en matière de réclamations et à une assistance pour la planification de leur voyage.

Ces nouveaux produits sont accessibles aux clients en ligne sur www.flyporter.com et par le biais du centre d'appels d'Allianz.

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud) et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador).

De plus amples renseignements sur Porter, dont une bibliothèque multimédias téléchargeable, sont disponibles au Centre des médias. Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com.

Visitez http://www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

About Allianz Global Assistance (Canada)

Depuis plus de 30 ans, Allianz Global Assistance offre son soutien aux voyageurs canadiens lorsqu'ils en ont le plus besoin en leur offrant des services d'assistance et une assurance voyage à valeur ajoutée. Nous démontrons chaque jour notre passion pour ce qui est de venir en aide aux gens par l'entremise de partenariats avec certaines des marques les plus connues des marchés des services financiers et du voyage. Nous gérons également les appels entrants et les demandes d'indemnisation de grands assureurs de soins médicaux, d'assureurs de dommages et d'entreprises de cartes de crédit. Allianz Global Assistance est une marque spécialisée d'Allianz Partners et une dénomination commerciale enregistrée d'AZGA Service Canada Inc. et AZGA Insurance Agency Canada Ltd. Pour plus de renseignements, visitez le site Web d'Allianz Global Assistance Canada.

L'assurance voyage est souscrite auprès de la Compagnie d'Assurance Générale CUMIS, l'une des sociétés du Groupe Co-operators et est administrée par Allianz Global Assistance qui est une dénomination commerciale enregistrée d'AZGA Service Canada Inc.

SOURCE Porter Airlines

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 10:00 et diffusé par :