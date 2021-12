Room to Read annonce de nouvelles nominations au sein de son conseil d'administration





Room to Read a annoncé aujourd'hui la nomination de Lydie Hudson et Najoh Tita-Reid à son conseil d'administration mondial.

« Lydie et Najoh apportent une grande richesse d'expérience et une profonde passion à notre conseil d'administration mondial », a déclaré la Dre Geetha Murali, PDG de Room to Read. « Leurs compétences d'expertes et leur leadership vont aider Room to Read à renforcer sa marque mondiale, et guider nos efforts pour atteindre notre objectif le plus ambitieux à ce jour, à savoir, bénéficier à 40 millions d'enfants dans le monde d'ici 2025, soit le double du nombre d'enfants ayant déjà profité de nos programmes au cours de nos deux premières décennies d'existence. »

Lydie Hudson est cheffe de la direction, au sein de la division Solutions de développement durable, recherche et investissement, du Crédit Suisse, et membre de la direction du Crédit Suisse. Elle supervise le développement par la banque, de solutions innovantes en matière de recherche, de conseil et d'investissement, pour la gestion de patrimoine, les entreprises et les clients institutionnels. En outre, Lydie Hudson codirige la stratégie de culture d'entreprise, du Crédit Suisse. Mme Hudson a été nommée « Young Global Leader » par le Forum économique mondial en 2017, « Finance Leaders Fellow » par l'Aspen Institute en 2021, et elle siège au conseil d'administration de Good Shepherd Services, une organisation à but non lucratif, basée à New York. Mme Hudson est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School, et d'une licence du Middlebury College où elle a obtenu son diplôme avec mention. En mars 2020, elle a participé à une table ronde à l'occasion de la Journée internationale de la femme, organisée par Room to Read, et intitulée Protéger et reconstruire l'égalité des genres dans un monde touché par la COVID-19 « Protecting and Rebuilding Gender Equality in a COVID-19 World ».

« Pour un avenir durable, il est essentiel que nous investissions dans les prochaines générations à l'échelle mondiale », a déclaré Lydie Hudson. « Cela implique de permettre l'accès à l'éducation pour les enfants où qu'ils soient, sans distinction de genre ou de conditions économiques. C'est un honneur pour moi que de m'associer à Room to Read et de faire partie de son conseil d'administration mondial, composé de cadres des secteurs privé et public, pour soutenir et contribuer à la mission d'éradication de l'analphabétisme et des inégalités de genre. »

En tant que directrice du Marketing, chez Logitech, Najoh Tita-Reid est responsable du marketing et des communications à l'échelle mondiale, du capital de la marque, de l'aspect créatif, des données et analyses de marketing, des sites de marque et de commerce électronique, et de la transformation marketing à l'appui de toutes les catégories et marques. Tout au long de sa carrière, Mme Tita-Reid s'est illustrée comme cheffe de file en termes d'autonomisation, de défense et de renforcement de l'égalité pour les communautés mal desservies. En plus de son expérience en tant que directrice générale de Pays et Régions, elle a dirigé les activités de marketing de plusieurs marques représentant des milliards de dollars, a mené des activités marketing multiculturelles révolutionnaires, a été récompensée pour son travail sur des campagnes avant-gardistes (« Groundbreaking campaigns ») par Advertising Age, et est reconnue comme une figure déterminante (« Game Changer ») au sein de l'industrie du marketing. Plus récemment, elle a cofondé la Black Executive CMO Alliance, un groupe qui vise à fournir un espace pour les cadres supérieurs noirs parmi les professionnels du marketing, dans le but de partager, d'apprendre, d'élever le niveau et de donner au suivant (« pay it forward »), afin de créer des opportunités et d'améliorer l'accès et l'égalité pour les générations actuelles et futures de dirigeants. Mme Tita-Reid est titulaire d'un MBA de la Fuqua School of Business de l'université Duke, et d'une licence d'anglais du Spelman College. Elle a également suivi plusieurs programmes de leadership et de design dans des établissements comme la Simmons University et la Stanford School of Design.

« L'éducation est primordiale, et constitue un droit inaliénable, quel que soit le genre ou l'origine économique », a déclaré Najoh Tita-Reid, directrice du Marketing, chez Logitech. « Nous avons la possibilité de veiller à ce que tous les enfants vivent cette expérience, sans préjugés ni inégalités. Je ne serais pas ici aujourd'hui si quelqu'un ne s'était pas battu pour mon droit à une éducation en tant que jeune fille ayant grandi dans un village d'Afrique, et en tant que personne issue des minorités aux États-Unis. Je suis honorée de rejoindre la communauté de Room to Read, et ravie de jouer un rôle dans le soutien aux générations futures, en contribuant à leur assurer l'accès à l'alphabétisation ainsi qu'à l'acquisition des compétences essentielles qui façonneront le monde de demain. »

Ces deux nominations représentent un investissement dans l'engagement de l'organisation envers l'égalité des genres et la diversité. La liste complète des membres du conseil d'administration de Room to Read peut être consultée ici.

À propos de Room to Read

Fondée en 2000 à partir de la conviction que le changement du monde commence par l'instruction des enfants (« World Change Starts with Educated Children® »), Room to Read vise à créer un monde où l'analphabétisme et les inégalités de genre auront disparu. Nous nous attachons à atteindre cet objectif en aidant les enfants des communautés à faibles revenus, à développer leurs capacités de lecture et d'écriture, et en aidant les jeunes filles à acquérir les compétences qui leur permettront de réussir à l'école et de savoir prendre les décisions clés de leur existence. Nous collaborons avec des gouvernements et des organisations partenaires en vue d'obtenir des résultats positifs pour les enfants, à grande échelle. À ce jour, Room to Read a amélioré la vie de plus de 23 millions d'enfants dans plus de 48 000 communautés réparties dans 20 pays, et son objectif est d'atteindre 40 millions d'enfants d'ici 2025. Pour en savoir plus, consultez www.roomtoread.org.

