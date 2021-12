Test PCR multiplex de Seegene capable de détecter le nouveau variant Omicron





Le test « Allplextm SARS-CoV-2 Master Assay » peut détecter à la fois le coronavirus de type sauvage et le variant Omicron dans un seul tube à essai

Seegene aidera les pays qui ont besoin de diagnostics à ralentir la propagation du variant Omicron

SÉOUL, Corée du Sud, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ 096530), la plus importante société de diagnostic moléculaire de Corée du Sud, a confirmé aujourd'hui que son test « Allplextm SARS-CoV-2 Master Assay » est capable de détecter le modèle unique de mutations du variant Omicron. Ce test PCR bien établi reconnaît quatre gènes du SARS-CoV-2 et cinq mutations notables sur la protéine de spicule, le tout dans un seul tube à essai. Cela permet d'obtenir des résultats précis et de savoir dans un intervalle de quatre heures si une personne est atteinte de la COVID-19 et s'il s'agit du variant Omicron. Pour optimiser son utilisation, Seegene soutiendra les pays qui ont besoin de tests afin qu'ils puissent détecter rapidement les cas du variant Omicron sans la main-d'oeuvre et l'équipement nécessaires pour un séquençage génomique complet.

Le test « Allplextm SARS-CoV-2 Master Assay » peut détecter à la fois quatre gènes du SARS-CoV-2 de type sauvage (gène E, gène RdRP, gène N et gène S), ainsi que cinq mutations notables du gène S : la délétion HV69/70, la délétion Y144, E484K, N501Y et P681H. Étant donné que le variant Omicron contient les mutations N501Y, P681H et de délétion HV69/70, ce test ayant obtenu le marquage CE-IVD peut le détecter.

Le premier cas du variant Omicron (B.1.1.529) a été signalé à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) le 24 novembre. À peine deux jours plus tard, l'OMS désignait ce variant comme variant préoccupant en fonction de son nombre exceptionnellement élevé de mutations et des premières preuves de sa propagation. En dépit d'une série d'interdictions de voyager mises en oeuvre rapidement, il a maintenant été signalé en Afrique, dans de nombreux pays européens et dans quelques pays asiatiques.

Le processus d'identification des nouveaux variants implique généralement le séquençage de nouvelle génération du virus isolé. Pour cette raison, l'obtention d'un résultat complet prendrait quelques jours. Le test « Allplextm SARS-CoV-2 Master Assay » de Seegene permet une détection plus rapide en décelant le variant au tout premier stade du dépistage. Les responsables de la santé publique peuvent alors isoler et contacter rapidement les personnes infectées par ce variant préoccupant.

« Afin de contenir la propagation du variant Omicron, il est extrêmement important de le détecter au premier stade du dépistage. À cette fin, nous soutiendrons pleinement les pays qui ont besoin de nos tests pour permettre une détection plus rapide du dernier variant », a déclaré le Dr Jong-Yoon Chun, fondateur et chef de la direction de Seegene. En plus de renforcer le dépistage préventif, la mise en oeuvre de mesures de quarantaine pertinentes donnera aux pays du monde entier plus de temps pour contenir l'augmentation des infections au variant Omicron et protéger leurs citoyens.

