Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de novembre 2021





RICHMOND HILL, ON, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 2 975 unités pour le mois de novembre, ce qui représente une baisse de 46,6 pour cent comparativement à novembre 2020. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 60 253 unités, ce qui constitue une hausse de 12,4 % par rapport à la même période en 2020.

FAITS SAILLANTS EN NOVEMBRE :

Les ventes de MX-5 ont bondi de 1 000 % en novembre par rapport à la même période en 2020, et elles montrent une croissance de 93,0 % en cumul annuel.

En novembre, Mazda a lancé l'initiative Entrepreneurs légendaires pour aider à rebâtir les petites entreprises qui ont été durement touchées par les mesures de confinement lors de la pandémie, en promettant jusqu'à 1 million de dollars pour les soutenir. Pour en apprendre davantage, consultez le site https://www.mazda.ca/en/mazdalocallegends/.







Glissement Cumul Cumul Glissement

Novembre Novembre annuel annuel annuel annuel

2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Mazda3 827 1 073 -22,9 % 11 383 11 965 -4,9 % Mazda6 27 77 -64,9 % 1 390 957 45,2 % MX-5 11 1 1000,0 % 986 511 93,0 % Voitures de tourisme 865 1 151 -24,8 % 13 759 13 433 2,4 % CX-3 122 333 -63,4 % 5 154 5 280 -2,4 % CX-30 501 852 -41,2 % 11 261 8 427 33,6 % CX-5 1 315 2 725 -51,7 % 25 500 22 902 11,3 % CX-9 128 513 -75,0 % 4 462 3 580 24,6 % MX-30 44 - - 117 - - Camions légers 2 110 4 423 -52,3 % 46 494 40 189 15,7 % MAZDA - TOTAL 2 975 5 574 -46,6 % 60 253 53 622 12,4 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

