Crayon annonce sa collaboration avec Microsoft Teams Essentials : une solution flexible et abordable





Crayon, leader mondial en matière de services et d'innovation informatiques, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Microsoft qui vise à élargir son portefeuille d'abonnements à Microsoft Teams avec l'ajout d'un nouveau plan d'abonnement sous le nom de Teams Essentials.

Le concept est simple : pour seulement 4 dollars mensuels, les petites entreprises bénéficient de toute l'expérience des réunions numériques de Teams sans être obligées de s'abonner à l'ensemble de la suite Microsoft 365.

Cela signifie bénéficier du BYOE (acronyme en anglais qui signifie « apporter son propre courrier électronique ») à votre entreprise .

« Crayon est très heureuse de collaborer avec Microsoft en ce jour de lancement de Teams Essentials pour offrir à ses partenaires la possibilité de commander cette solution dès aujourd'hui », a déclaré Melissa Mulholland, CEO de Crayon. « Microsoft 365 dispose d'une solution complète pour le milieu de travail numérique, mais l'adoption et l'utilisation de toute la suite ne conviennent pas obligatoirement à toutes les entreprises. Ce plan offre un accès facile et abordable aux fonctionnalités principales de réunion et d'appel sur la plateforme Teams ».

La solution s'adapte parfaitement aux 7 500 partenaires fournisseurs de Crayon et leur permet de proposer une solution abordable à leur segmentation de clientèle.

Depuis le début de la pandémie, les plateformes de réunions numériques comme Teams font partie intégrante de l'expérience de travail au quotidien. Pour de nombreuses organisations, Teams est déjà la plateforme où ont lieu la plupart de leurs activités quotidiennes. Aujourd'hui, Teams compte 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Au cours des 20 derniers mois, l'utilisation de Teams s'est vue multipliée par dix. La situation de la pandémie de Covid-19 restant incertaine et le télétravail étant devenu une routine, les réunions numériques devraient être encore plus courantes.

« La pandémie a contraint les petites entreprises à adapter presque tous les aspects de leurs activités, souvent sans avoir accès aux bons outils ou à la bonne technologie », a déclaré Jared Spataro, responsable de l'analyse CVP du travail moderne chez Microsoft. « Teams Essentials est construite spécifiquement pour répondre aux besoins uniques des petites entreprises, en leur permettant de se développer dans cette nouvelle ère de travail. Elle réunit les fonctions de vidéoconférence, de discussion de groupe et d'agenda sous la forme de la solution tout-en-un la plus abordable du marché actuel ».

À propos de Crayon :

Crayon est une société d'innovation et de services informatiques orientée client. Nous fournissons des conseils dans la recherche des meilleures solutions pour satisfaire les besoins commerciaux et le budget de nos clients à l'aide de logiciels, du cloud, de l'IA et du big data. Basée à Oslo, en Norvège, Crayon compte plus de 3 300 employés répartis dans près de 40 pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 19:00 et diffusé par :